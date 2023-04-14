BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'PKK'ya ne verdiniz, HDP'ye ne taahhüt ettiniz?'

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nı eleştirerek, " Pkk'ya ne verdiniz, PKK'ya ne taahhüt ettiniz, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ne taahhüt ettiniz?" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Altındağ Kültür Sarayı'nda milletvekili adayları ve seçim beyannamesi tanıtım töreninde konuştu. Destici, Türkiye'nin kısa zamanda çok önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek, "Geride bıraktığımız 5 yıl boyunca, dünyanın ve bölgemizin maruz kaldığı, ülkemizi de ciddi ölçüde etkileyen güneyimizdeki savaş ve göçler, pandemi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler; bizi, her zamankinden daha akılcı, sağduyulu ve kararlı adımlar atmaya mecbur kılıyor. Bu şartlarda dahi, siyasete 'pazarlıklar', 'paylaşımlar' ve 'çıkarlar' çerçevesinden bakan bir siyasi anlayışın ülke yönetimine talip olmasını, ayrı bir problem olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Hangi kökene sahip olursa olsun, nereden gelirse gelsin, eğer birileri PKK'nın siyasi partisi ile iş birliği yapıyor, PKK'ya terör örgütü demiyorsa o zaman benim onunla işim olmaz. Ben onun tam karşısındayım. Devletin varlığına savaş açmış, binlerce asker ve polisimizi şehit etmiş, 40 binden fazla vatandaşımızın canına kıymış terör örgütü ile birlikte olup, onun siyasi uzantısı ile kol kola yol yürüyenlerin elbette ki tam karşısındayım, karşısında olmaya da devam edeceğim. Onların konuştuklarını benim ve arkadaşlarımın nezdinde hiçbir anlamı yok. Vız gelir tırıs gider."