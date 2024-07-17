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Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim. Kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, kızı Özgül Hilal Destici'nin TBMM'de kadroya alındığı tartışmalarına ilişkin konuştu. "TBMM'de 5 bin üzerinde personel vardır. Onların tamamı hangi yasa, usul, kanunla işe girmişse benim evladımda aynı usulle işe girmiştir." ifadelerini kullanan Destici, "100 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor" haberlerine "Bordrosunu bu sabah istedim. Kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir." sözleriyle yanıt verdi.

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin kızı Özgül Hilal Destici, Meclis Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda "Programcı" kadrosundan iş başı yaptı. Destici ise kızının TBMM'de kadroya alınmasına ilişkin çıkan haberlere sert sözlerle tepki gösterdi.

"CEVABINI VEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR SORU YOKTUR"

"Bana her türlü sözü söyleyebilirler ama işi evlatlarımıza kadar indirmek en büyük alçaklıktır, namussuzluktur, onursuzluktur, haysiyetsizliktir." diyen Destici, "Gelip benim yüzüme sorun ne soracaksanız. Ne söyleyecekseniz gelip bana söyleyin. Bizim cevabını veremeyeceğimiz hiçbir soru yoktur. Hayatımızda da herhangi bir leke yoktur. Biz vatan, milleti, din, devlet, ahlak ve inançlarımız adına siyaset yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: TBMM'deki tüm personel hangi kanunla işe girdiyse evladım da aynı kanunla işe girdi

"İŞİ EVLATLARIMIZA İNDİRMEK EN BÜYÜK ALÇAKLIKTIR"

Yapılanların bir iftira kampanyası olduğunu ifade eden Mustafa Destici, "Ben her namazın arkasında 'Yarabbi senin rızan dışında söz söyletme, iş yaptırma' diyerek yoluma devam ediyorum. Bugüne kadar Cenab-ı Hak bizi bütün bu iftiracıların şerlerinden ve saldırılarından muhafaza etti ve inşallah bundan sonra da etsin. Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Biz inanarak ve doğrularla yolumuza devam ediyoruz. Bana her türlü sözü söyleyebilirler ama işi evlatlarımıza kadar indirmek en büyük alçaklıktır, namussuzluktur, onursuzluktur, haysiyetsizliktir." dedi.

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: TBMM'deki tüm personel hangi kanunla işe girdiyse evladım da aynı kanunla işe girdi

"5 BİN PERSONEL HANGİ USULLE GİRMİŞSE KIZIM DA AYNI USULLE GİRMİŞTİR"

Destici, sözlerinin devamında "TBMM'de 5 bin üzerinde personel vardır. Onların tamamı hangi yasa, usul, kanunla işe girmişse benim evladımda aynı usulle işe girmiştir. 100 bin TL'nin üzerinde maaş alıyormuş. Bordrosunu bu sabah istedim. Kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir. Bakalım bu yanlışı düzeltecekler mi? Bu iftiralarından dolayı bir özür dileyecekler mi? Burada kasıt ve hedef belli. Bu tamamen yalan ve iftiradır" diye konuştu.

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: TBMM'deki tüm personel hangi kanunla işe girdiyse evladım da aynı kanunla işe girdiÖzgül Hilal Destici

"EMEKLİ MAAŞININ 18 BİN LİRA OLMASI LAZIM"

Konuşmasında en düşük emekli maaşının, asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyen Destici, "Bunun başka bir yolu yok. Hiçbir bahane kabul edilemez, kaynak yokmuş, bütçe açık verirmiş. Kaynak yoksa bulunur, bulunmalıdır. Nasıl faiz ödemelerine kaynak bulunuyorsa emekliye de kaynak bulunmalıdır" diye konuştu.

Destici, emeklinin onurlu şekilde hayatını devam ettirecek bir maaşa kavuşmasının, devletin ve devleti yönetenlerin görevi olduğunu vurgulayarak, "Bunun 18 bin lira olması lazım, adaletli olan budur, 12 bin 500 lira değil" görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Politika

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Politika Haberler

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Yorumlar (1)

Ayşegül Öztabak:

Hangi partiden olursa olsun vekil çocuğu olmak işe girmeye engel olmamalı. Ancak istisnai faiş yüksek rakam alan kadroları getirilen siyasetçilerin yakınlarının peşine düşün özellikle belediyelerde

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