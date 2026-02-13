BBP Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu, Niğde'de konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, partilerinin Türk milletinin gönlünde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Yörükçüoğlu, partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlenen il divan toplantısında yaptığı konuşmada, Niğde'de ve sahada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türk milletinin sesi olmaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Yörükçüoğlu, parti olarak dertlerinin milletin refahı ve mutluluğu olduğunu dile getirdi.

Yörükçüoğlu, milletin hayrına olacak her şeyin yanında, şerrine olacakların da karşısında duvar olduklarını vurguladı.

Vatan ve millet sevgilerinin çıkar hesabı olmadığının altını çizen Yörükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bunu şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'ndan öğrendik. Hayatlarımızı feda ederiz ve bütün gayretlerimiz fisebilillahtır. Zerre karşılık yoktur. Makam hevesi, mevki hesabı, plan ve iktisadi kazanım bunlar bizim defterimizde yok. Benim bütün kardeşlerim ve dava arkadaşlarım bunu sözde değil, ruhlarıyla, kalpleriyle yaşarlar. O yüzden biz ne diyoruz? Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik Partisi. Allah'ın izniyle hep birlikte bu memlekete çok güzel hizmetler yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın göstergesidir."

Yörükçüoğlu, her konuda kararlı durduklarını, bunu 33 yıldır gösterdiklerini dile getirdi.

Büyük Birlik Partisi'nin 33. yılını 29 Ocak'ta kutladıklarını anımsatan Yörükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Bu 33 yılda Büyük Birlik Partisi, ona inananların, üyesi olanların ve dava arkadaşlarının boynunu yere hiç düşürmedi. O bakımdan Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmak kolaydır. Büyük Birlik Partisi, mert insanların hareketidir. Savunamayacağınız şeyleri yaşamazsınız. Büyük Birlik Partisi, Türk milletinin tamamının vicdanında çok önemli bir yer tutmuştur. Büyük Birlik Partisi'ne oy versin veya vermesin herkes son derece iyi, pozitif hissiyat ve düşüncelere sahiptir."

Yörükçüoğlu, konuşmasının ardından partililerin sorularını yanıtladı.