BBP Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu: 'Aile yok olursa Türkiye de yok olur'

AMASYA'da partisinin il kongresinde konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, "Nüfus sorunumuz; Türkiye'nin nüfusu ne yazık ki bir erime sarmalına girmiş durumda. Bu sorun, terör sorunumuzun, sanayileşememe sorunumuzun, genç işsizliğimizin ve eğitim sorunlarımızın önüne geçmiş durumda. Aile yok olursa Türkiye'de yok olur" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Amasya İl Kongresi, Genel Başkan Yardımcıları Türker Yörükçüoğlu ve Fehmi Güney'in katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, BBP teşkilat mensupları ve partililer katıldı. Kongrede konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, Büyük Birlik Partisi kadrolarının hiçbir zaman kişisel ikbal için siyaset yapmadığını belirterek, "32 yıldır milletinin ve davasının başını yere eğdirmemiştir. Yanlışı savunmamış, milletini mezhep, din veya siyasal ayrımlar üzerinden bölmemiştir. Kardeşlik olmazsa birlik olmaz; birlik olmazsa ne hane içinde ne de ülkede refah olur" dedi.

'EN BÜYÜK TEHDİT NÜFUS SORUNU'

Türkiye'nin birçok sorunla karşı karşıya olduğunu ifade eden Türker Yörükçüoğlu, en büyük tehdidin nüfus sorunu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bir nüfus erime sürecine girdiğini belirten Yörükçüoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye olarak pek çok sorunumuz var; ekonomik sorunumuz var, üretim sorunumuz var, sanayi sorunumuz var, kültür sorunumuz var, terör sorunumuz var, samimiyet sorunumuz var. Ama bir tane sorun var ki, parti olarak ve Genel Başkanımız her konuşmasında dile getiriyor: Nüfus sorunumuz. Türkiye'nin nüfusu ne yazık ki bir erime sarmalına girmiş durumda. Bu sorun; terör sorunumuzun, sanayileşememe sorunumuzun, genç işsizliğimizin ve eğitim sorunlarımızın önüne geçmiş durumda."

Yörükçüoğlu, kültürel değerlere uzun yıllardır sistemli saldırılar yapıldığını savunarak, "Yüz yıldır kültürümüzle oynuyorlar. Değerlerimize her daim saldırdılar ve saldırmaya devam ediyorlar. Bugün bu saldırıların sebebi aleni şekilde ortaya çıkmıştır; biyolojik olarak Türk'ün bu topraklardaki varlığına son vermek" dedi.

'AİLE YOK OLURSA TÜRKİYE DE YOK OLUR'

Geçen yıl Ankara'da düzenlenen gençlik şölenini hatırlatan Yörükçüoğlu, evliliği teşvik etmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Ankara'da bir gençlik şöleni düzenledik ve evli yaşam kampanyamızı başlattık. Genel Başkanımız 7 bölgeden genç evli çiftleri çağırarak, onların şahsında Türkiye'deki tüm genç evli çiftleri tebrik etti" diye konuştu.

Türkiye'de kadın başına düşen çocuk sayısının 1.48'in altına indiğini ve hızla düşmeye devam ettiğini dile getiren Yörükçüoğlu, "2024'te bu rakam 1.4'ün de altına düştü. 1.2 demek nüfusun hızla azalması demektir. Bugün 0-20 yaş arasında 23 milyon insan var Türkiye'de. Bir sonraki kuşakta bu sayı 11.5 milyona düşüyor. Yani 11.5 milyon insanın daha doğmadan yok edilmesi demektir" ifadelerini kullandı.

'Nüfus teröristleri' ifadesini kullanan Yörükçüoğlu, bu tehdidin bölücü terörden daha sinsi ve planlı olduğunu savunarak, "Toplumumuzun biyolojik varlığına her alanda saldırıyorlar. Büyük Birlik Partisi olarak bunun şuurundayız ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin hızla yaşlandığını belirten Yörükçüoğlu, "Ortalama yaşımız 34.4'e çıktı. Son 5-7 yılda dünyada nüfusu en az artan 5 ülkeden biri Türkiye oldu. Avrupa ülkelerinin bile gerisine düştük. Ne oluyor bize?" diye konuştu. Konuşmasının sonunda aile yapısının korunmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Yörükçüoğlu, "Aile yok olursa Türkiye de yok olur. Evlilikler olmazsa Türkiye'nin varlığı devam etmeyecek. Çok tehlikeli, çok şiddetli bir tehditle karşı karşıyayız. Bu, köprüden önceki son çıkıştır" ifadelerini kullandı.