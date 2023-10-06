Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Birliği Encümen Toplantısı Gerçekleşti
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Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ KAB) encümen toplantısı Belediye Başkanın Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ve Gümüşhane Belediyesi Meclis Üyesi Özcan Ulutaş katıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona eren toplantının ardından Başkan Pekmezci misafirlerini Bamsı Beyrek Seyir Terasında ağırladı.
Bayburt- Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ KAB) encümen toplantısı Belediye Başkanın Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleşti.
Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ve Gümüşhane Belediyesi Meclis Üyesi Özcan Ulutaş katıldı.
Gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona eren toplantının ardından Başkan Pekmezci misafirlerini Bamsı Beyrek Seyir Terasında ağırladı. - BAYBURT