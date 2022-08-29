Batman haberi: MHP, Batman'da 'Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma' programı düzenledi

MHP, Batman'da 'Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma' programı düzenledi

BATMAN - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından organize edilen 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' temalı programların Batman toplantıları düzenlendi.

MHP il teşkilatı, kent merkezinde Ahmet Güneştekin Konferans Salonu'nda partililerle bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, MHP İzmir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcı Tamer Osmanağaoğlu, MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir, MYK Üyesi Alper Erdem, MYK üyesi Mehmet Beşir Tatar, MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Düzenlenen programda partililere hitap eden MHP İzmir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcı Tamer Osmanağaoğlu "Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma temalı toplantılarımıza biz Cuma gününden bu yana ilçelerimizde teşkilatlarımızla dolu dolu programlar yaptık. Devletimiz 99 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca hiç rastlamadığımız tehditlerle karşılaşmakta. Milletimiz ise binlerce yıllık tarihi boyunca hiç tanık olunmayan tehlikeli olay ve gelişmelere muhatap bırakılmaktadır. Özellikle 15 Temmuz FETO'cü hain darbe girişimiyle birlikte emel sahiplerinin bir arada olduğu ortaya çıkmış millet ve devlete hasım çevrelerin nasıl iş birliği yaptığı net bir şekilde ortaya saçılmıştır. Zalimlikte sınır tanımayanlar kükremecilik yapanlarla el sıkışmışlar milletin geleceğini tehlikeye atmaktan da çekinmemişlerdir. Şükürler olsun ki binlerce yıldır birliğimize, dirliğimize vurulmak istenen darbenin karşısında sıradağlar gibi duran illetimiz yine verasetiyle ortaya çıkmış duruşuyla düşmanını bile kendisine gıptayla bırakmayı başarmıştır. İşte gösterilen bu irade liderimiz Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi'nde karşılık bulmuş Cumhur ittifakının da temellerini oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarım asırdan fazla siyasetin zorlu etap ve kulvarlarının inancı ve tertemiz ülküleriyle yoluna devam ettiğini belirten MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir, "Nice badirelerle nice ağır ithamlarla sınansak da her seferinde daha da güçlenerek yolumuza devam ettik. Önce ülkem ve milletim dedik. Biz bu ülkeyi karşılık beklemeden sevdik. İçin için ağlasak da belli etmedik. Ülkümüz vardı ülkücü olduk. Ülkemiz vardı sevdalısı olduk. İlkelerimiz vardı tutarlı ve ahlaklı. Hayat çizgimizi muhafaza ettik. Biz hayatı seyretmek için değil seyrini değiştirmek için mücadele ediyoruz. Biz siyaseti zaman doldurma meşgul olmak için değil zamanın rotasını Türk milletinin leyine dönüştürmek için yapıyoruz" diye konuştu.