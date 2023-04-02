Batman güçlü milletvekillerine ihtiyaç duyuyor

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kilitlenirken, Batman şehri siyasi partiler için en kritik noktalardan biri konumunda bulunuyor. 2018 seçimlerinde 5 milletvekili çıkaran Batman halkı, ne yazık ki Meclis'te hak ettiği şekilde temsil edilemedi. Batman halkında bu konuda büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, vatandaşların en büyük beklentisi ise yeni seçecekleri milletvekillerinin kendilerini en iyi şekilde temsil etme kapasitesine sahip olması.

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde hem turistik hem de kültür anlamında en güzide şehirlerinden biri olan Batman, 600 binin üzerinde nüfusuyla önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinde en kilit noktalardan biri olacak.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTILAR

2018 Türkiye genel seçimlerinde resmi adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçiminde Batman'da 5 milletvekili seçildi. Ancak seçim döneminin bitmesinin ardından geçen 5 sene boyunca Batman vatandaşları, hak ettikleri temsiliyeti yakalayamadığı gibi milletvekillerinin vasatın altında performansı ile karşılaştı. Hayal kırıklığı yaşatan bu tablonun değişmesi ise Batman halkının en büyük isteklerinden biri.

BATMAN'IN GÜÇLÜ VEKİLLERE İHTİYACI VAR

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru adım adım yaklaşırken Batman halkının beklentisi de kendilerini en iyi ve başarılı şekilde Meclis'te temsil edecek güçlü milletvekilleri çıkarmak.