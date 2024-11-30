Üye Girişi
Haberler
Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar var

 Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

Halep'te kritik nokta artık muhaliflerde

 Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış

Beşar Esad'ın apar topar kaçtığı ülke belli oldu
Suriye'de muhalifler Hama ilini ele geçirdi

Muhalifler 3. büyük kentini ele geçirdi! İşte ilk görüntüler

Batman Belediyesi'nden kayyum atanan önceki yönetime çarpıcı soru: 6 milyon TL'yi Batman halkına nasıl açıklayacaksınız?

Batman Belediyesi'nden kayyum atanan önceki yönetime çarpıcı soru: 6 milyon TL'yi Batman halkına nasıl açıklayacaksınız?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Belediyesi, görevinden alınan eski Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve yönetimine yönelik çarpıcı sorular sordu. Batman halkına hizmet veren halk otobüslerinin neden bakımsızlığa terk edildiğini soran belediye, "Bu sorumsuzluğun ve ihmalin maliyeti olan 6 milyon TL'yi Batman halkına nasıl açıklayacaksınız?" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda terör soruşturması kapsamında kayyum atanan Batman Belediyesi'nden dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve yönetimine seslenilen paylaşımda, belediye otobüslerinin neden bakımsızlığa terk edildiğini sordu.

"6 MİLYON TL'Yİ BATMAN'A NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ?"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "31 Mart öncesinde düzenli bakım ve onarımları yapılarak Batman halkına gece gündüz hizmet veren 25'i halk otobüsü, toplam32 adet aracımız neden bakımsızlığa terk edilmiştir? Bu sorumsuzluğun ve ihmalin maliyeti olan 6 milyon TL'yi Batman'a nasıl açıklayacaksınız?"

Batman Belediyesi'nden kayyum atanan önceki yönetime çarpıcı soru: 6 milyon TL'yi Batman halkına nasıl açıklayacaksınız?

3 BELEDİYEYE KAYYUM ATANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı kararı ile DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi'ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alınmıştı. Açıklamada belediye başkanlarının "geçici bir tedbir olarak" İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
img

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
img

Kredi kartı ödemelerinde büyük değişiklik
img

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.