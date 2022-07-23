Batı Trakya'ya Dışişleri düzeyinde ziyaret - Haberler

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Batı Trakya'ya Dışişleri düzeyinde ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Batı Trakya'ya Dışişleri düzeyinde ziyaret

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 27. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesine bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 27. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesine bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran, Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 27. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek anma törenine katılmak üzere 24 Temmuz 2022 tarihinde Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesine bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakan Yardımcımız ziyaret sırasında, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'i kabul edecek, Dr. Sadık Ahmet'i anma etkinlikleri vesilesiyle Azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, ayrıca merhum İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kabrini ve ailesini ziyaret edecektir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Yavuz Selim Kıran Sadık Ahmet Batı Trakya Yunanistan Politika Haberler

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