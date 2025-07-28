Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü

Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü
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Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü
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Bursa'yı etkisi altına alan yangınla ilgili Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın küle dönen dev mesire alanı ile alakalı paylaşımı herkesi duygulandırdı. Başkan Işık, duygularını "Mesire alanımızdaki kır lokantamız artık tamamen küle döndü! Öyle üzgünüz, öyle kederliyiz ki, kelimelerle anlatmak zor" şeklindeki mesajıyla paylaştı.

Bursa'da ikinci gününe giren Kestel, Gürsu ve Harmancık ilçelerindeki yangınların söndürülmesi için hummalı çalışmalar sürüyor.

"ARTIK TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ"

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın ilçesindeki küle dönen mesire alanı ile alakalı paylaşımı herkesi duygulandırdı. Başkan Işık, duygularını "Mesire alanımızdaki kır lokantamız artık tamamen küle döndü! Öyle üzgünüz, öyle kederliyiz ki, kelimelerle anlatmak zor." şeklindeki mesajıyla paylaştı.

GEÇEN YIL HİZMETE AÇILMIŞTI

Geçen yıl 80 dönümlük alanda hizmete açılan dev mesire alanı, seyir terası ve kır lokantasıyla kenti kuş bakışı gören eşsiz bir manzaraya sahipti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Politika
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