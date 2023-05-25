Başkan Zorluoğlu Şalpazarı'nı arşınladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleriyle halkın talep ve sorunlarını yerinde dinlemeye devam ediyor. Şalpazarı ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zorluoğlu, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Hemen her gün bir ilçeyi ziyaret etmeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun son durağı Şalpazarı ilçesiydi. Gittiği her yerde büyük ilgi gören Başkan Zorluoğlu'na ziyareti esnasında Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ve Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız eşlik etti. Başkan Zorluoğlu'nun ilçe ziyaretine Cumhur İttifakı il, ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanları ve yöneticileri de yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Zorluoğlu, ziyaret kapsamında Şalpazarı Belediyesi Atilla Ataman Meclis Salonu'nda 23 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Gösterilen misafirperverlik nedeniyle ilçe Belediye Başkanı Refik Kurukız'a ve mahalle muhtarlarına teşekkür eden Başkan Zorluoğlu, "Belediye binası çok güzel oldu. Hem çalışma arkadaşım hem vekilim ama hepsinden daha önemlisi ağabeyim olarak gördüğüm Atilla ağabeyin isminin verildiği salondan sizlere hitap etmem de benim için ayrıca bir mutluluk vesilesi" dedi.

Muhtarların taleplerini dinledikten sonra Şalpazarı'na yapılanlar ve yapılacaklarla ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Zorluoğlu, "2019 yılında adaylık sürecimdeki Şalpazarı ziyaretimde bana gelen ilk konu, otobüs talebiydi. Seçimlerden sonra göreve başladığımızda ilk olarak yaptığımız işlerden biri olarak 16 ilçemizde var olan belediye otobüsü hizmetini, eksik olan Tonya ve Şalpazarı'na getirdik" dedi.

Şalpazarı'nda kendisine yoldan önce su talebi geldiğini de ifade eden Başkan Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su talebiyle ilgili arkadaşlarımız ortak akılla çalıştılar ve bir proje hazırlandı, ihalesi yapıldı, iş başladı. Şu anda yüzde 70 seviyesinde. İnşallah birkaç aya kadar tamamlanacak. Bugünkü rakamlarla topladığımızda yaklaşık 150 milyon liralık bir maliyeti olan, sadece Şalpazarı'na değil aynı zamanda Beşikdüzü'ne de hizmet verecek bir proje. Bu projeden Şalpazarı'nda 15 mahallemiz yararlanacak. Yeni talepler doğrultusunda Geyikli, Pelitçik, Güdün, Tepeağzı, Kabasakal, Ağırtaş, Çetrik, Fidanbaşı, Sugören, Kireç, Üzümözü mahallelerimiz için de ilave bir proje yapılacak. Arkadaşlarımızın tespitlerine göre yeterince su da varmış. Dolayısıyla su meselesi uzun yıllar sorun oluşmayacak şekilde çözülüyor. Sadece Şalpazarı'nda değil Trabzon genelinde stratejimiz önce ana isale hatları ve arıtma tesislerini yapmak. Hayrat-Of için bir arıtma tesisi ve isale hattı şu anda devam ediyor. Bu yıl içerisinde tamamlanacak. Araklı, Sürmene için Yeşilyurt'ta büyük bir arıtma tesisi isale hattı yaptık. O alanda çok sayıda köye arıtılmış içme suyu sağlıyoruz. Bu tarafta Arsin Santa içme suyuyla Arsin ve Yomra'ya aynı şekilde çok ciddi bir arıtılmış içme suyu sağlıyoruz. Yine batı tarafına geldiğimizde Akçaabat'ta, Vakfıkebir'de, Şalpazarı'nda ve Beşikdüzü'nde de yine bu arıtma tesisleri ve onların isale hatlarını köylerin yakınlarına kadar getirip oralardan şebekeye verme biçiminde bir stratejimiz var. Ondan sonra sıra şebekelere gelecek. Eski köy yeni mahallelerimizin bir bölümünde şebeke problemleri olduğunu biliyoruz. Bunların bir bölümü projelendirildi. Onların da sayıları var. Aşama aşama gidiyoruz. Önce ana işi bitirelim, sonra şebeke işine girerek Şalpazarı'nda ve Trabzon'un genelinde inşallah altyapı ve su meselesini bütünüyle çözmüş olacağız. Altyapıya çok önem veriyoruz. Trabzon Ortahisar'da şu ana kadar 450 kilometre içme suyu hattı değiştirdik."

Konuşmasının sonunda 28 Mayıs'ın önemli bir kavşak noktası olduğunu da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin hizmetlerinin devam edebilmesi için bizim arkamızda güçlü bir lider, güçlü bir iktidar, güçlü bakanlar olması lazım. Bu destek olmasa biz ancak küçük çaplı yatırımlar yapabiliriz, personel ve cari harcamaları ödeyebiliriz. Büyük çaplı çalışmalarımızın devam etmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın özel desteklerine ihtiyacımız var" dedi. - TRABZON

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