Başkan Tüzün'den 10 Kasım mesajı

10 Kasım nedeniyle mesaj yayınlayan Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Güneydoğu Anadolu Koordinatörü ve Batman İl Başkanı Ferhat Tüzün, "Büyük devrimci, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılalı 86 yıl oldu. Bedeni aramızdan ayrılsa da; devrimleri, ilkeleri ve hedefleriyle O bize önderlik etmeye, bizim pusulamız olmaya devam ediyor. Aramızdan ayrılışının 86. yıldönümünde, ulu önderimiz gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizibir kez daha saygı, minnetle ve rahmetle anıyoruz" dedi.