Başkan Topaloğlu: "Göynük ve Tekirova'ya kapalı pazar yeri geliyor"

Kemer Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında yapıldı. Göynük Mahallesi'nde kapalı pazar alanı yapılacağına belirten Topaloğlu, "Pazar yerimiz bu hafta içi ihaleye çıkıyor. Arkasından Tekirova Mahallemiz içinde pazar yerimizi yapacağız" dedi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, meclis üyelerinden Ahmet Can ile Emrah Ayhan mazeretleri nedeniyle katılmadı. Belediye Başkanı Topaloğlu, toplantı öncesinde meclis üyelerine Kemer gündemi ile ilgili bilgi verdi. Kuzdere Mahallesi'nde hummalı şekilde altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Topaloğlu, "Kuzdere Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmaları en geç Cuma günü başlayacak. Çaybaşı Caddesi'nde yolun 12 metre olması 24 Ocak 2014'de yapılan imar planlarıyla ilgili. Vatandaşlarımızı bu konuda ilgilendirmek isterim" dedi.

Türkiye 117'ncisi Öztürk'e bilgisayar

Başkan Topaloğlu tarafından eğitim yuvasına dönüştürülen Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda belediye tarafından verilen ücretsiz üniversiteye hazırlık kursuna giden ve girdiği üniversite sınavında Antalya ve Kemer birincisi, Türkiye 117'ncisi olan Şevval Yağmur Öztürk'e bilgisayar hediye edildi. Öztürk'ün bilgisayarını annesi Fatma Öztürk ile babası Gökhan Öztürk, Belediye Başkanı Topaloğlu'ndan teslim aldı.

Kuzdere Mahallesi'nde yapılan arıtma tesisi ile ilgili de bilgiler veren Başkan Topaloğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile bir anlaşma yaptı. Kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu drenaj hattı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Anlaşma gereği 27 yıl atık su parasını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın alması şartıyla bu arıtmayı yapıyor. Kemer Sanayi Sitesi'nden Kuzdere merkeze kadar yapılan tüm çalışmalar Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Bizi ve esnafı zor duruma soktular. Buradaki gecikmeler bizimle ilgili değil" diye konuştu.

"Burs kayıtları devam ediyor"

Kuzdere Mahallesi'nde Akdeniz Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve yurt binası yapım çalışmalarının başladığına değinen Başkan Topaloğlu, üniversiteye giden öğrencilere verdikleri burs kayıtlarının da devam ettiğini aktardı.

Göynük Mahallesi'nde kapalı pazar alanı yapılacağına da değinen Başkan Topaloğlu, "Pazar yerimiz bu hafta içi ihaleye çıkıyor. Arkadaşlarımız bunun için çalışıyor. Arkasından Tekirova mahallemiz içinde pazar yerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Mecliste Göynük kapalı pazar yeri ile ilgili bir sunum yapıldı. 172 ada 1 parselde 1835 metrekarelik bir alanda yapılacak olan pazar yerinde tuvalet, zabıta noktası ve çay ocağı, satış ünitesinin olacağı ve 80 pazar esnafının tezgah açabileceği belirtildi. Mecliste 2024 yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. 2024 mali yılı bütçesinin görüşülmesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilirken, söz konusu maddeyle ilgili 18 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'da ara meclis yapılması kararlaştırıldı.

Kemer Belediyesi norm kadrosunda yapılacak olan değişikliğin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Kemer'in 2024 yılında İngiltere turizm pazarında dijital pazarlama ve tanıtım kampanyası için İngiltere'nin en önemli tur operatörlerinden Jet2 ile sözleşme yenilenmesi, sözleşmeyi imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesi ve ücretinin Kemer Belediyesi bütçesinden karşılanması konusu oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste, Kemer Belediyesi'nin Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) üyeliğinden çıkması ile ilgili hazırlanan Turizm Komisyonu raporu görüşüldü. Yapılan oylamada, oy çokluğu ile üyeliğin devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Meclise sunulan önergede ise Antalya Kadastro Müdürlüğü'nün yazısı ile Kemer Belediyesi sınırları içerisinde Ulupınar Mahallesi'nde 3402 sayılı kadastro hükümleri gereğince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere 6 bilirkişi seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi. - ANTALYA