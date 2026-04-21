Başkan Gündüz: "Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı, TSK'nın insan hayatına verdiği değeri ortaya koymuştur"

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi, Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Güney Ege'de başarıyla icra edilen Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin koordinasyon kabiliyetini, teknolojik gücünü ve insan hayatına verdiği değeri bir kez daha açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Başkan Gündüz, Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı öncülüğünde Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, deniz kazalarına müdahale, denizaltıdan personel kurtarma, tıbbi tahliye ve kriz yönetimi süreçlerinin başarıyla uygulandığını aktaran Gündüz, "Senaryo kapsamında satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltıya yönelik yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde; yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerin etkinliği sahada test edilmiş, kazazedelerin tahliyesi ve tedavi süreçleri eksiksiz şekilde tamamlanmıştır. Bu tatbikat yalnızca askeri bir faaliyet değil, aynı zamanda uluslararası iş birliği, hızlı müdahale kabiliyeti ve kriz anlarında hayat kurtarma refleksinin en üst seviyede olduğunu gösteren önemli bir organizasyondur. Farklı ülkelerden gözlemcilerin katılımı, Türkiye'nin bu alandaki yetkinliğinin uluslararası düzeyde de takdir edildiğinin göstergesidir. Geride kimseyi bırakmayız anlayışıyla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, en zorlu şartlarda dahi insan hayatını önceleyen yaklaşımı takdire şayandır. Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu yerli ve milli duruşuyla öne çıkarak mavi vatanda ve her yerde Türk Deniz Kuvvetlerimize farklı bir ivme kazandırmıştır. Bu vesileyle; Kurtaran-2026 Tatbikatının planlanmasında ve icrasında emeği geçen tüm komutanlarımızı, personelimizi ve katkı sunan dost ülkeleri tebrik ediyor, ülkemizin savunma ve arama-kurtarma kapasitesinin her geçen gün daha da güçlenmesinden gurur duyduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
