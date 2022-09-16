Başkan Demir: "Kent Yönetim Merkezi'nde hukuki bir sorun yok"

"Belediye binasını yıkacağız, yerine yeni bina yapmayacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Karar Toplantısı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 153 Kent Yönetim Merkezi'nde hukuki bir sorun olmadığını, Büyükşehir Belediye binasını yıkacaklarını, yerine de yeni bina yapmayacaklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Karar Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 41 gündem maddesinin görüşüldüğü ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in başkanlık yaptığı toplantıda ilgili komisyondan gelen maddeler karara bağlandı.

"Bafra, Alaçam, 19 Mayıs'a arıtmadan su verir hale geleceğiz"

19 Mayıs, Bafra ve Alaçam'ı ilgilendiren içme suyu hakkındaki son dakika gelişmesini paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "SASKİ'nin aldığı krediler işçilik ile alakalı. Asıl maliyeti kullanılan kredinin 4-5 katı. Boruları ve malzemeleri biz onlara veriyoruz. Dolayısıyla 4 ilçede 800 milyon liraya yakın yatırım gerçekleşiyor. DSİ Genel Müdürü ile görüştüm. 19 Mayıs Artıma Tesisi bitti. İshale hattını DSİ ihale etti ama tasfiye söz konusu. Bafra'ya kadar olan ishale hattındaki tüm eksiklikleri onlardan devralıyoruz. Biz yapacağız inşallah ve seçimlere kadar yetiştirmeyi başarabilirsek Bafra, Alaçam, 19 Mayıs tüm o bölgeye arıtmadan su verir hale geleceğiz. İshale hattının kalan maliyeti yaklaşık 200 milyon TL'yi bulacak. Yılsonuna kadar da ihalesini yapmış oluruz" dedi.

"Salıpazarı ve Terme'de eskisi gibi olabilecek afet riski de minimize oldu"

Salıpazarı Barajı'nın gecikmesinin nedenlerini de açıklayan Başkan Mustafa Demir, "Salıpazarı Barajı'nda malzeme ve barajın projesi değişiyor. Daha önce öngörülen projeyi sağlayacak olan malzeme bölgede bulunamadı, tedarik edilemedi, değişiklik oldu. Onun dışında Terme ve Salıpazarı'nda DSİ deşarj noktasında da yatırımlarını büyük ölçüde tamamladı. Eskisi gibi orada olabilecek afet riski de minimize oldu. Asıl sel ve afet riskinin ortadan kalkması için bu baraj elzem. Çalışma devam ediyor. Ayrıca o baraj içme suyu temin eden bir baraj. Biz de baktık ki gecikecek Terme ve o bölgedeki tüm içme suyu tedarik alanlarında yeni çalışma yaptık. Evci ve Sakarlı'ya kadar tüm suları yeni sistemle getirdik. Şu anda o bölgede içme suyu sıkıntısı kalmadı. Şu anda Bafra'da da su var ama yerden sondajlarla temin yapılıyor. Artıma yapınca, ishale de tamamlanınca hattı barajdan vereceğiz ama tüm su temin merkezlerini yeniden inşa edeceğiz, yedek olarak tutacağız" diye konuştu.

"Samsun'da hiçbir muslukta sağlıksız su akmayacak"

İçme suyu noktasında tüm yerleşim yerlerinin ikili alternatife sahip olacağının altını çizen Mustafa Demir, "Samsun'da vizyonumuz yerleşim yerlerinde en az ikili kaynak yani yedekli kaynak. Gelecekte kırsal mahalleler de dahil içme suyu noktasında hiçbir riski olmayacak şekilde tüm altyapıyı tamamlıyoruz. İçme suyu kaynakları, iletim hatları ve atık su açısından Türkiye ve dünyada bu ender yatırımları teknolojiyi en üst noktada kullanarak ve insan sağlığını birinci sırada hedefleyerek tüm yatırımlarımızı ona göre yapıyoruz. Tüm ilçelerde çalışmalar devam ediyor. Samsun'da hiçbir musluktan sağlıksız su akmayacak Allah'ın izniyle. Bunu hedefliyoruz ve yapma gücümüz de var. Bu, kararlılık isteyen bir şey. Samsun merkezde de bir kısım hatlar hep yenilenecek. Bazı yolları yeniden kazıp yapacağız ama tam tekmil yapacağız. Duktil boru ve kaliteli PVC kullanıyoruz. Bazen musluktan renkli su filan akar, onları tamamen tarihe gömüyoruz. Atıksu noktasında da denizi ve çevreyi kirletmeden kullanılan suları arıtıp derin deniz deşarjına gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Alo 153 dediğimiz Kent Yönetim Merkezi'nde hukuki bir sorun yok"

Yüksek mahkemenin Kent Yönetim Merkezi ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi lehinde karar verdiğini açıklayan Başkan Demir, "Şu anda görevdeyiz, yarın ne olacağını biliyor muyuz? Önemli olan; kentin bilgi teknolojilerini en üst düzeyde, en verimli ve etkili şekilde yönetilmesine gitmektir. Akıllı şehir uygulamalarını Türkiye'de en kapsamlı uygulayan şehiriz. Bilgi teknolojilerini her işlemde en üst düzeyde kullanan bir şehiriz. Bu anlayışla Alo 153 dediğimiz Kent Yönetim Merkezi'ni projelendirip, kurduk. Yüksek mahkeme içtihadını açıkladı. Hukuki olarak bir sorun yoktur ve Samsun halkına hizmet verecektir. Orası tüm ilçelere hizmet verecek. 153 Merkezi topyekun bir çağrı merkezi. Vatandaş ilçeler için arıyorsa oraya düşecek ama kayıt ilgili ilçenin belediyesine de intikal edecek. Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendirdiğinde, aradığında ise kayıt bizde kalacak" ifadelerini kullandı.

"Bilgi teknolojileri sayesinde vatandaşın belediye binasına gelmesine gerek kalmayacak"

Gelişen teknoloji ile birlikte fiziki mekanların önemini kaybedeceğini ve belediye binası yanındaki binayı yıkacaklarına değinen Demir, ayrıca şunları söyledi:

"Bu sene Büyükşehir Belediyesi Binası yanındaki binayı yıkacağız. Şu anda TSO'nun ve İlkadım Belediyesi'nin boşalttığı yeri kiraladık. Bir de Cedit'te kiralama yaptık. 1,5 ay içerisinde taşınacağız ve taşınınca orayı yıkacağız. Bazıları yeni bir belediye binası inşa etmeyi düşünüp, düşünmediğimizi sordular. Makro Market'in orayı de sordular. Hayır düşünmüyoruz. Çünkü bilgi teknolojileri o kadar hızlı gelişiyor ki bizim vatandaş ile belediyenin hiçbir irtibatı kalmayacak. Hiçbir vatandaş fiziki olarak belediye binasına gelmesine ihtiyaç olmayacak. Hatta yakın gelecekte biz bir kısım personeli evden çalıştıracağız. Bina ve fiziki mekan ihtiyacı hızla azalıyor. Bir kısım kuruluşlar bu çalışma modeline geçti. Vatandaş mesaisini evden yapıyor. Böylece fiziki mekandaki bir sürü maliyetten kar elde ediliyor. Biz buraya doğru geçiyoruz. Bunu kavramak lazım. Fiziki alanı şimdilik inşa etmiyoruz. Zaruri olarak projelendirme ve ekip çalışmasını zaruri kılan alanlarla ilgili fiziki alana ihtiyaç duyulacak. Bunun dışında duyulmayacak. Mesela bilgi işlemde çalışan arkadaşların fiziki alana ihtiyacı olmayacak. Bazı personellerin belediyeye gelerek masadan çalışma ihtiyacı şu anda bile ortadan kalktı aslında. Nereye gittiğimizi bilelim. Yerel yönetimler olarak bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanan belediyeler olmak zorundayız. Coğrafi bilgi sistemlerinde Türkiye'nin en iyi sistemini kuruyoruz. Büyükşehir tüm bulvar ve caddelerini akıllı şehir uygulamalarına dahil edeceğiz, sisteme dahil edeceğiz. Şehirdeki tüm parklanmaları, trafiği ekrandan göreceğiz."