Başkan Bozdoğan: "Tarsus'un hak ettiklerini alması için çalışıyorum"

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkan Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, göreve geldiği bin 600 günde ilçede birçok çalışma yaptıklarını belirterek, "Ben halkımın duasını alıyorum, halkımıza, Tarsusumuz'a her zaman hizmet anlamında en iyisini yapacağım. Bu kentin hak ettiklerini alması için çalışıyorum çünkü Tarsusumuz çok güçlü bir kent, en iyisini hak ediyor" dedi.

Başkan Bozdoğan, ilçede devam eden ve tamamlanan projeleri, faaliyetleri ve gündeme dair önemli konuları ele almak üzere bir canlı yayın programına katıldı. Programda Başkan Bozdoğan, şehre değer katan projeleri ve halka yönelik destek çalışmalarını anlattı. Tarsus'un kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlayan etkinliklerden bahseden Başkan, sanat etkinlikleri, spor organizasyonları ve diğer toplumsal etkinlikler hakkında bilgi verdi. Bozdoğan, Tarsus'un sadece bugününü değil, geleceğini de düşünerek hareket ettiklerini ve şehrin sürdürülebilir gelişimini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. Bir yaz eğlencesi oyunu ile 31 mahallede 30 bin vatandaşa ulaştıklarını dile getiren Bozdoğan, "1 aydır oyunumuz mahallelerimizde sahnelendi. Ancak bu oyun ile ilgili yaşanan olaylar çok canımızı sıktı. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu, amaçları belliydi. Valiliğe de bildirdiler, yanlış bilgilendirmeden dolayı basın bülteni çıktı biz de basın bülteniyle, 'Aziz Name'den alındığını anlattık. Süreç çok önemliydi, böyle bir şey yok denildiği anda web sitede yer alan görüntüler gösterdik müfettişlerin önüne koyduk. Tarsus'ta öylesine yetenekli çocuklarımız traktörle köylerde sergilediler tiyatroyu zamanında. Bizim amacımız mahallelerimizde her yerde tiyatro oyununu sergilemek, sanat üretkenliği göstermek. Halkımız çok mutlu oldu, 30 bin insanımıza ulaştık. Gerçek tiyatro bu işte, halkımıza dokunduk biz. Bu da bizim için her şeyden değerli. Sonuç olarak Tarsus Belediyesinin haklılığı net olarak çıktı" diye konuştu.

"Her türlü engellemeye rağmen Tarsus plajı çalışması devam edecek"

Tarsus'ta Beyaz Kum Plajı çalışmalarından bahseden Bozdoğan, "Tarsus'un gelişimine en önemli kaynak sağlayacak yer sahil alanımızdır. Yollar tamamen yapıldı, bağlantı yolları yapıldı, bura çok önemli bizim için. 30 yıldır farklı amaç için kullanım vardı, doğal sit alanıydı burası ve Tarsus halkının yeridir, denize girmesi gereken yerdir. Bu alanlarla ilgili çok yalan duyduk. Ama biz her şeye rağmen halkımız için uğraşıyoruz. Yatırımcılar Tarsus'a geldiğinde proje için ağaç kesilmemesi gerektiğini, çevreci projeler olması gerektiğini izah ettik. Tarsus doğasıyla, yeşiliyle bilinir biz buna değer veriyoruz. Bir an önce halkımızın plaja girmesi için işgal altındaki yerler için kaymakamlığa yazı yazdık. Kaymakamlıkça yasal çerçevede boşaltılması kararı alındı, boşaltılmaya başlandı. Aradan bir, iki gün geçti, ulusal bir TV kanalında zorba olduğumuza dair açıklama yapıldı, zorla ellerinden aldığımıza dair açıklama yaptılar. İsterdim ki yetkili ağızlardan halkın malını ranta teslim etmiyor diye açıklama yapmasını ama yapan olmadı tabi ki. Mahkemeye başvurduk, bu iftiraya yönelik. Geldiğimde 113 işgal vardı, tüm işgal alanları temizlendi, sıfır işgal alanı var. Belediyenin haberi olmadan varsa da hemen işlem yaparız. Halkın yeri buralar hep. Tarsus güzel sahiline kavuşuyor, 7 dakikada plaja girecek şekilde tesislerimizi tamamlıyoruz. Yat limanının yeri belirlendi hizmet alanında" şeklinde konuştu.

"Bu kent hak ettiklerini alacak"

Tarsus'un il olması gerektiğine değinen Bozdoğan, "Tarsus il olunca Tarsus'a dair hiç sorun kalmayacak, çünkü her soruna yönelik çözüm için sıkıntı yaşamayacağız. Eksik olan ne varsa tamamlanacak tarım, sağlık her alanda çalışmalar devam ediyor. Benim için çok önemli çünkü bu kent buna layık, Tarsus'tan başka Tarsus yok. Bireysel olarak değil toplumsal ne yapabiliriz onu konuşmamız lazım. İçerde yüzlerce proje var, uygulanacak ve bu kentin marka kent olması için çalışıyoruz. Ama hepsinin başında Tarsus'un il olması gerekiyor. Herkes elini taşın altına koyacak. Belediye olarak önderliğini yaptık, her yerde lansman yapmamız lazım. Bu kent il olmak zorunda. İl olunca bu kente kimse karışamaz, biz bize yeteriz. Sorunlar da hemen çözülür. İşsizlik, otopark hepsi çözülür. Ulaşım master planı hemen işler hale gelecek, her şey düzelecek. Bu kent hak ettiklerini alacak" ifadelerini kullandı.

"Tarsus İdmanyurdu'na her Tarsuslunun destek olması gerekir"

Tarsus İdmanyurdu'nun kentin önemli bir değerini olduğunu ifade eden Bozdoğan, "Tarsus İdmanyurdu bizim marka kulübümüzdür. Her Tarsuslunun destek olması gerekiyor. Bir insan bir takımı sevince gönülden destek olur, kendi arabamı bile feda ettim değerimiz o bizim. Takımın elinden yalnızca benim tutmam yetmiyor, gerçekleri savundum. Benim vicdanım var Tarsus İdmanyurdu'na kimlerin ne amaçla ne zarar verdiğini biliyorum. Şampiyon olsun diye her şeyi yaptım. Ama maalesef bazı eller, bazı kollar, yanlış insanlar zarar verdi. Değerli bir yönetimi var şu an. Gerçekten bir şey yapmaya çalışan amaçları maddiyat olmayan yönetim var, ben güveniyorum. Elimden gelen desteği yapacağım, istiyorum ki kimse zarar vermesin katkıları olmuyor zarar da vermesinler. 60-70 bin nüfusla takımlar şampiyon oluyor, bu takım neden olmasın? Kentin değerli çocukları var, 3 binden fazla lisanslı sporcu var, göreve geldiğimde bu sayı 206'ydı belediye spor olarak yine iyi işler çıkardık, şimdi Süper Lig'deyiz. Peki, neden Tarsus'a bir şey yapılmadı. Kapalı spor salonumuz neden yok?" dedi.

Halka daima hizmet edeceğini dile getiren Başkan Bozdoğan, "Ben halkım için ne gerekiyorsa yaparım, halk istediğini seçer. Ben bu yaşıma geldim hep halkıma hizmet ettim. Ben halkın adayıyım derim. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olurmuş, benim derdim Tarsus, Tarsus'ta bizim önümüzü açın hakkımızı verin. Bu kentte çalmayacağım, çaldırmayacağım derken öyle insanların iftiralarını affetmem. Söz geldiği zaman da sert konuşurum. Biz hep halkımız için çalıştık. Bakın bin 600 günde 546 kilometre sıcak asfalt döktük, çok büyük rakam bu. Halka hizmet hakka hizmettir dedik emek verdik, Allah izin verdi. 1 milyon 940 metre yeşil alan ortaya koyuldu. 45 yeni park, 50 koruluk. Kişi başına düşen yeşil alan arttı. 11 kreş olacak 20'ye tamamlayacağız" diye konuştu. - MERSİN