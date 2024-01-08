Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni memurlarla bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde farklı pozisyonlarda görev yapacak yeni memurlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat'ta düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, "Bir başkent her zaman başkenttir" sözüne ve " Konya'nın her zaman söyleyecek sözü vardır" sözüne vurgu yaparak konuşmasına başladı. Başkan Altay, "Biz de bugün belediyecilik anlamında Konya'nın söz sahibi olması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. 240 binden fazla üyesi olan, dünya üzerinde 5 milyardan fazla insanı temsil eden ve Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi sözcüsü kabul edilen Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı bir yıl boyunca yürütüyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bununla birlikte Moğolistan'dan Bosna-Hersek'e kadar 30 ülkeden 1.200'e yakın üyenin bulunduğu, merkezi İstanbul'da bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı yürütüyoruz. Buradan yola çıkarak ' Konya Modeli Belediyecilik' anlayışını hem literatüre kazandırmak hem Türkiye'de, bölge coğrafyamızda ve dünyadaki belediyelere örnek olmak için çaba sarf ediyoruz. Bugün yerel yönetim anlayışından tüm Türkiye'de bölgemizde ve dünyada herkes, Konya'nın ne yaptığını, nasıl çözümler ürettiğini, nasıl projeler ürettiğini merak ediyor, ilgiyle takip ediyor. Bundan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tek başıma benim başarmam mümkün değil, arkamda sırtımı yasladığım kocaman bir ordu var. Sizler de bu ordunun yeni neferlerisiniz" diye konuştu.

"Bu şerefi ömrüm boyunca taşıyacağım"

Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ'nin 10 bin çalışanıyla 42 bin kilometrekarelik alanda takdire şayan hizmetler ürettiğini vurgulayan Başkan Altay, "Hizmetlerimiz sadece Konya'yla sınırlı değil. Geçtiğimiz yılın en acı felaketi olan 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yaptıklarımız taraflı-tarafsız herkes tarafından takdir edildi. Oradaki arkadaşlarımızla beraber geçirdiğimiz sürede gördük ki kurum aidiyeti, çalışma ahlakı, insan kaynağı her şeyden çok daha önemli. Konya'nın da topyekün olarak orada bulunmasıyla birlikte yaptıklarımız her yerde karşımıza çıkan, takdir edilen bir işe dönüştü. Biz bunu takdir edilmek için yapmadık. Hem görevimiz gereği hem de Allah rızası için insanlara yardım etmek için yaptık. Ama felaket anında gördük ki kurumsal kapasitemiz, insan kaynağımız diğerleriyle kıyaslanmayacak kadar güçlü. Ekipmanımız, araçlarımız diğerleriyle kıyaslanamayacak kadar güçlü ve lazım olduğunda bütün çalışanlarımız gönülden insanlara yardım etmek için çaba sarf ediyor. Bu benim için en büyük mutluluk, en büyük şeref. Bu şerefi de ömrüm boyunca taşıyacağım. Rabbim felaketler vermesin ama bir şey olduğunda biz herkesin yine dönüp baktığı bir şehiriz. Bundan sonra sorumluluğumuz daha yüksek. Şimdi bir olumsuzluk anında Konya ne yapıyor, Konya kaç kişiyle geldi, Konya nasıl bir iş yapıyor diye bize bakıyor olacak" dedi.

"Konya'da geçmişten itibaren hizmet eden bir ekip ruhu oluştu"

Belediyeciliğin bir kültür olduğunu kaydeden Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Geçmişten itibaren Konya belediyeciliği, 1989 yılında başlayan ruhla hatta onun da öncesinde birlik beraberlik içinde çalışma kültürünü geliştiren, şehre hizmet etmek için çaba gösteren bir ekip ruhu oluşturdu. Özellikle bu dönemde ilçe belediyelerimizle oluşturduğumuz koordinasyon işlerimizi çok kolaylaştırdı. Prensipli hale getirdi ve keyifli bir çalışma ortamı oluştu. Bu işlerin devam edebilmesi için insan kaynağımızı sürekli yenilmememiz gerekiyor. Onun için sizler, bizlerin yeni takım arkadaşlarısınız. Bu başarıya büyük katkı sağlayacağınıza ben yürekten inanıyorum. Böyle genç arkadaşlarımızla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."

"Hiçbir zaman Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğumuzu unutmayacağız2

Belediyecilik yapmanın öneminden bahseden Başkan Altay, "Hem çocuklarımıza helal rızık götürüyoruz hem de bu dünyamıza ve öbür dünyamıza ait kazanımlar elde ediyoruz. Bir canlıyı kurtarmak, birine yardım etmek bütün bu sisteme dahil olmak Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı tüm hayırlı işlere ortak olmak anlamına geliyor. Bence bütün çalışmalarınızın merkezine bunu koymanız lazım. Ayrıca bizim varlığımızın tek bir sebebi var arkadaşlar; bu şehrin nüfusu 2 milyon 300 bin olmasa, 31 ilçesi olmasa buradaki personele de ihtiyacımız olmayacaktır. Dolayısıyla veli nimetinizin vatandaşlar olduğunu asla unutmayın. Zor zamanlar olacak ama biz her zaman nezaketi, zarafeti ve üzerinde taşıdığımız üniformanın hakkını mutlaka vermek zorundayız. Biz hiçbir zaman Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğumuzu unutmayacağız. Buradaki bütün insanlara aynı standartta hizmet üretmek zorundayız. Konya merkezdeki standardımız neyse Yunak'taki, Çeltik'teki, Halkapınar'daki, Emirgazi'deki standardımız da o olmak zorunda. Bizi güçlü ve büyük kılan da zaten bu. Onun için hep birlikte çok çalışacağız ve Konya'mıza hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Konya sıradan bir şehir değil"

"Bu şehir Hazreti Mevlana'nın şehri. Dolaştığınız sokaklarda Hazreti Mevlana'nın, Sadreddin Konevi'nin, Sultan Alaaddin'in, Sultan Kılıçarslan'ın ayak izleri var" diyen Başkan Altay, "Onlarla aynı mekanlarda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla onlara layık olmak gibi de bir sorumluluğumuz var. Onlara saygı göstermek gibi de bir sorumluluğumuz var. Her şehre hizmet kıymetlidir ama Konya Selçuklu'nun Darü'l-Mülkü, insanların bir şey atfettikleri bir şehir. Konya'nın bir kimliği var, Konya sıradan bir şehir değil. Konya'nın bir sorumluluğu var, Konya'nın bir misyonu var. Bunu unutmayın. Onun için çok daha dikkatli olmak zorundayız. Ben bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Biz bir aileyiz. Bu ailenin bir ferdi olmak bizim için de kıymetli sizin için de kıymetli" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - KONYA