Başkan Ali Kılıç: "372 milyon TL'lik bedelle Terme Çayı Islah Projesi'nin ilk etabına başlıyoruz"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme'yi her yağmur yağışında yaşadıklarını sel kabusundan kurtaracak projede ilk kazmayı vurduklarını ve yaklaşık 372 Milyon TL'lik bedelle, Terme tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Terme Çayı Islah Projesi'nin ilk etabına başladıklarını söyledi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme'yi her yağmur yağışında yaşadıklarını sel kabusundan kurtaracak projede ilk kazmayı vurduklarını ve yaklaşık 372 Milyon TL'lik bedelle, Terme tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Terme Çayı Islah Projesi'nin ilk etabına başladıklarını söyledi.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç basın mensupları ile biraraya gelerek 4,5 yılda yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi. Ekonomiden sosyal projelere, altyapıdan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüttükleri belirten Başkan Ali Kılıç, "Bu projeler, Termemizin yüzünü güldürdü, geleceğini şekillendirdi ve ilçemizi her açıdan daha yaşanabilir bir yer haline getirdi. İlçemizin sadece fiziksel çehresini değil, sosyal ve kültürel yapısını da dönüştürmeyi hedefledik. Sosyal projelerimizle, Termeli hemşehrilerimizin hayatlarına dokunduk, onlara daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sunmak için çalıştık. 'Sosyal Kart Projesi'yle binlerce gönüle dokunduk 'Sevimli Patiler' projemizden 'Cuma Bayramdır' halk sohbetlerine, 'Merhaba Bebek' uygulamasından 'Evde Destek Projeleri'ne kadar her biri, ilçemizdeki her bireyin ihtiyaçlarına cevap verdik. Ekonomik alanda, 20 milyonluk cazibe merkezi yatırımıyla söz verdiğimiz tarıma dayalı istihdamı artırma ve tarıma dayalı makine üretimini artırma projelerimizi hayata geçirdik. İlk kazmayı vurduğumuz Terme Çayı Islah Projesi ve Galericiler Sitesi gibi büyük yatırımlarla ilçemizin ticaretini ve sanayisini güçlendirdik. Sera ve Karma OSB'ler, kurutma tesisleri ve Cazibe Merkezi, Tersane projeleriyle de ilçemizin tarım ve sanayi potansiyelini harekete geçirdik. Terme'deki modern şehirleşme hamlemizle, inşaat sektöründe taban ve kat yüksekliklerini artırarak, kentsel dönüşüm ve gelişimi hızlandırdık. Terme tarihindeki en büyük siteleşme projeleri hayata geçti" dedi.

"Terme Çayı Islah Projesi'nin ilk etabına başlıyoruz"

Terme'yi her yağmur yağışında yaşanılan sel kabusundan kurtaracak projede ilk kazmayı vurduklarını söyleyen Başkan Ali Kılıç, "Yaklaşık 372 Milyon TL'lik bedelle, Terme tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Terme Çayı Islah Projesi'nin ilk etabına başlıyoruz. Bu projenin kapsamı büyük; yeni bulvar yolu, hastane kavşağına bağlayacak araç köprüsü ve eski hastane ile Çay Mahallesi'ni birleştirecek yaya köprüsünün en kısa sürede tamamlanmasıyla, hem trafik rahatlayacak hem de günlük yaşamımız daha güvenli hale gelecek. Projemiz, yalnızca bir altyapı çalışması değil, aynı zamanda ilçemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Her yağmurda endişe ve korku duymadan, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürdürme umudumuzu gerçekleştiriyoruz. Günübirlik çözümlerle değil, 50 yıl sonrasını düşünerek hazırladığımız bu projelerle, Terme'nin kronik sorunlarına kalıcı çözümler getiriyoruz. Terme Çayı Islah Projesi ile ilçemizin yüzünü güldüreceğiz. Güvenli, huzurlu ve daha yaşanabilir bir Terme için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Galericiler sitesi

Terme'nin ekonomik gelişiminde yeni bir dönemi başlattıklarının altını çizen Başkan Ali Kılıç, "Galericiler sitesi arazisinin 1/1000 imar planını Terme Belediyesi Meclisi'nden oy birliği ile geçmiştir. Türkiye'nin minibüs piyasasına yön veren ilçemiz, artık Galericiler Sitesi'ne kavuşacak. Bu proje, hem yerel ekonomimizi güçlendirecek hem de ulusal düzeyde ilçemizin vitrini olacak. Termemiz, ülke genelinde minibüs alım-satımında önemli bir yere sahip. 100'ün üzerinde galericisiyle, Türkiye'nin yaklaşık yüzde 60'lık minibüs piyasasını karşılayan ilçemiz için bu site, uzun süredir beklediğimiz bir hayaldi. Yeni Galericiler Sitesi ile sektörümüz daha da gelişecek, ilçemiz ekonomik olarak yeni bir ivme kazanacak. Türkiye'nin dört bir yanından insanların minibüs almak için geldiği ilçemiz, artık daha modern ve işlevsel bir yapıya kavuşacak. Galericiler Sitesi, ilçemize yeni bir vizyon katacak ve ekonomimizi daha da güçlendirecek. Birlikte, Terme'nin daha parlak bir geleceğe yelken açmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Sera ve Karma OSB'ler

Terme'ye Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için büyük adımlar attıklarını vurgulayan Ali Kılıç "Arsa tahsislerini gerçekleştirdik, heyet oluşumu için artık gün sayıyoruz. Bu iki önemli projenin ilçemize kazandırılması, uzun süren çabalarımızın ve iş birliklerimizin, milletvekillerimizin desteklerinin bir sonucudur. Terme Sera İhtisas OSB, yaklaşık 750 milyon TL yatırım ile Türkiye'nin en büyük süs bitkileri organize sanayi bölgesi olacak. Bu OSB, ilçemize yaklaşık bin 500 kişilik bir istihdam kapısı açacak ve ekonomik olarak büyük bir ivme kazandıracak. Şimdiden 30 yatırımcıdan ön başvuru alınmış olması, projenin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Diğer yandan, Karma OSB ile ilçemiz, sanayi alanında daha da güçlenecek. Bu projeler, hem mevcut sanayimizi destekleyecek hem de yeni sanayi dallarını ilçemize çekecek. İhtisas OSB ve Karma OSB'nin oluşturulmasıyla birlikte Terme, bölgesel ve ulusal ekonomide daha önemli bir rol oynayacak. Terme, stratejik konumu, verimli toprakları ve çalışkan insanları ile her zaman büyük bir potansiyele sahiptir. Bu projeler, bu potansiyeli harekete geçirecek ve ilçemizi, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde önemli bir merkez haline getirecek. İnanıyorum ki, bu projelerle birlikte Terme'nin yüzyılı başlayacak, istikrar istihdama dönüşecek" ifadelerini kullandı.

Kurutma tesisi, tersane ve Mantar Kompost Tesisi projesi

Başkan Ali Kılıç çürümeye terk edilmiş olan Terme tersanesinin yeniden işler hale getirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Bu alanda yeni bir canlanma sağladık. Bu adım, ilçemizin ekonomik ve endüstriyel potansiyelini güçlendiren önemli gelişmelerden biri olacak. Sebze, meyve kurutma tesisimiz için de söz verdiğimiz gibi çalıştık ve bitirdik. Çok yakında hizmete açmanın gururunu yaşayacağız. Çiftçilerimiz başımızın tacı. Bu tesis, 4 milyon TL'lik bir yatırımla ilçemize kazandırıldı. Yüksek tarım potansiyeline sahip olan ilçemizde, son dönemde mevsimsel değişiklikler ve alternatif tarım arayışları nedeniyle, özellikle cennet hurması ve diğer meyve sebze türlerinin kurutulmasında bir artış gözlemledik. Projemiz, 3 milyon TL'lik DOKAP hibesi ve Terme Belediyesi olarak sağladığımız 1 milyon TL'lik eş finansman desteğiyle hayata geçti. Bu tesis, bölgedeki çiftçilerimize ve girişimcilerimize hizmet verecek, özellikle cennet hurması kurutma gibi alternatif üretim çalışmalarını destekleyecek. Hemşehrilerimiz kendi imkanlarıyla ve zor şartlar altında üretim yaparken, bu tesis sayesinde daha etkin ve verimli bir şekilde üretim yapabilecekler. Bu proje, ilçemizin tarım sektörünü canlandıracak, yerel ekonomiye büyük katkılar sunacak ve Terme'yi tarım ve gıda işleme alanında önemli bir merkez haline getirecek. Ayrıca Terme Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz ve bölgemiz tarımı için büyük adımlardan birisi olan Mantar Kompost Tesisi'nin tamamlanmasının gururunu yaşıyoruz. Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek istiridye mantarı Kompost Tesisi olarak, bu tesis bölgede alternatif tarım olanaklarını genişletecek ve çiftçilerimizin lojistik masraflarını büyük ölçüde azaltacak. Bu projede, 2,5 milyon TL'lik DOKAP hibesinin yanı sıra, 1,5 milyon TL'lik mali katkıyı belediyemiz üstlendi. Projemizin bu kadar büyük bir mali destek alması, onun bölgesel önemini ve etkisini gösteriyor. Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu tesis, özellikle kadın girişimcilerimizin tarım sektöründe aktif rol almalarını sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile iş birliği içinde yürütülen bu projemizde, kadınların iş sahibi olmalarını sağladık. Proje kapsamında, mantar üretim çadırları tamamlandı ve kursiyerlerimize teorik eğitimlerin yanı sıra, pratik eğitimler verilmeye başlandı. Sanayi Bakanlığına yapılan 320 proje arasından seçilerek destek alan bu projemiz, kadın istihdamına ve alternatif tarıma önemli katkılar sunmayı amaçlıyor. Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte üreticilerimize çadırlarını teslim ettik. Bu tesis, sadece mantar üretimine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ilçemizin ekonomik kalkınmasına ve sürdürülebilir tarım faaliyetlerine büyük destek verecek. Birlikte, Terme'nin tarımını daha da ileriye taşıyacağız"

Cazibe merkezi yatırımları

Başkan Ali Kılıç, şöyle devam etti: Terme Belediyesi olarak, ilçemizin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayacak olan Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Tesisi'nin hizmete açılmasının da heyecanını yaşıyoruz. Bu tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında faaliyete geçmek üzere hazırlanıyor. Bu projede, toplam 20 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımın 10 milyon TL'si hibe, geri kalan 10 milyon TL'si ise eş finansman olarak sağlandı. Terme Belediyesi olarak, ilçemize böylesine önemli bir yatırımı kazandırmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.

Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Tesisi, ilçemizin makine sanayisinin ihtiyaç duyduğu birçok imkanı sağlayacak. Bu tesis sayesinde, makine üreticilerimiz ve sanayi esnafımız teknolojik birçok imkana daha kolay ulaşabilecek, şehir dışından aldıkları birçok hizmeti artık buradan alabilecekler. Bu, üretimi kolaylaştıracak ve ilçemizin istihdamına büyük katkı sağlayacak. Proje kapsamında kurulan 22 ortaklı şirketimizle, ilçemizin makine sanayisinin daha da güçlenmesini hedefliyoruz. Bu tesis, CMDP projeleri arasından Türkiye'de dağıtılan bütçenin yüzde 6'sını Termemize kazandırarak, ilçemizin cazibe merkezi olma yolundaki emin adımlarını destekleyecek. Terme Belediyesi olarak, ilçemizi daha da ileriye taşıyacak bu tür projelere öncülük etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Proje, ilçemizin ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasını hedefliyor. CMDP kapmasında kamu özel ortaklığı ile kurulan bu tesis, Türkiye'de bir ilk olacak ve ilçemizin sanayi alanındaki potansiyelini daha da artıracak"

"Şehitler Anıtı, yeni gasilhane, millet bahçesi, yaşam alanları"

Terme Belediyesi olarak ilçe için büyük önem taşıyan projelere imza attıklarını ifade eden Ali Kılıç, "Geçtiğimiz 19 Eylül'de, Şehit ve Gaziler Günü'nde hizmete açtığımız Şehitler Anıtı, Terme'nin gururu ve şehitlerimize olan saygımızın bir simgesidir. Çay Mahallesi Saray Caddesi Hapanaltı mevkiinde inşa ettiğimiz bu anıt, ilçemizdeki 36 kahraman şehidimizin isimlerini taşıyor. Bu anıt, bayrak, vatan ve ezan uğruna canını vermekten çekinmeyen şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve onların fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla dikildi. Şehitler Anıtı, sadece bir yapıdan ibaret değil, aynı zamanda bir hafıza mekanı. Burası, şehitlerimizin aziz hatıralarına saygı göstermek, onların kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını unutmadığımızı göstermek için tasarlandı. Bu anıtın açılışı, ilçemizin şehitlere olan minnet borcunu ödemek adına attığımız önemli bir adımdır. Gelecek nesiller, bu anıtı ziyaret ederek, bu topraklar için canlarını feda eden kahramanları ve onların kıymetini hatırlayacak. Terme Belediyesi olarak, ilçemizi daha yaşanabilir, daha anlamlı bir yer haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Terme Belediyesi olarak, ilçemizin önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere yeni gasilhane projemizi artık bitirdik, açılış için gün belirleyeceğiz. Elmalık Mahallesi'nde Asri Mezarlık karşısında inşa ettiğimiz bu modern tesis, ilçemizde cenaze hizmetlerini daha verimli ve saygın bir şekilde gerçekleştirebilmemiz için büyük bir adım. Projemizde, ilçemizin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış mescit, abdesthaneler, bay ve bayan cenaze yıkama alanları, morg, otopark ve idari birimler bulunuyor. 1000 metrekarelik alanda, 250 metrekare kapalı alana sahip olan bu gasilhane, modern ve günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde tasarlandı. Hızla tamamladığımız gasilhaneyi, ilçemizin bir ihtiyacını daha gidermek adına attığımız önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu proje, Terme'nin gelişimine katkıda bulunacak ve vatandaşlarımıza cenaze hizmetlerini daha uygun, saygın ve huzurlu bir ortamda sunmamızı sağlayacak. Millet Bahçesi Projesi seçim öncesi söv verdiğimiz bir projeydi ve başladık. Tamamlanan her aşamasını hizmete hazır hale getirdik. Yalı Mahallesi festival alanı içerisinde yer alan Millet Bahçesi Projemizin 1. etabı olan Yalı Kafe Balık Restoranımızı geçtiğimiz ay itibariyle vatandaşımızın hizmetine açtık.Termemizin sosyal ve kültürel hayatına büyük katkılar sunan yeni hizmete giren Payidar Restoran'ın yanı sıra Terme Park Yaşam Alanı'nı 'Millet Bahçesi Projesi' kapsamında tamamladık. Ekim ayı içinde hizmete giren Payidar Restoran, Terme Park Yaşam ve Sosyal Tesisleri içinde yer alıyor. Payidar, coğrafi tescilli Terme Pidesi ve dünya mutfağından lezzetlerle hem ilçemizin hem de Karadeniz Karayolu'nu kullanan vatandaşlarımızın hizmetinde. Karadeniz'in nezih bir pide ve dünya mutfağı restoranı olarak, ilçemizin sosyal yaşamına yeni bir boyut kazandırıyor. Ayrıca, ilçemizin sosyal hayatına nefes aldıracak olan Terme Park Yaşam Alanı'nın çalışmaları artık tamamlandı. Gençlerimizin ve hemşehrilerimizin spor yapacakları basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, kaykay pisti ve kapalı halı saha gibi alanlar artık Terme'de var. 'Terme için söz verdik, yapıyoruz' anlayışıyla, bu projeleri ilçemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalı Cafe Restoran hem de Payidar Restoran, ilçemizin sosyal ve kültürel yaşamına büyük katkılar sunuyor. Terme Park Yaşam Alanı ilçemize daha da fazla değer katacak. Hep birlikte, Terme'nin gelişimine şahit olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Termespor Sosyal Tesisleri

Terme'ye kazandırmak üzere olduklarını bir başka sosyal donatı ise Termespor Sosyal Tesisleri olduğunu altını çizen Başkan Kılıç, "Yıllardır bu tesisin hayalini kuran Termespor, nihayet yakışır bir tesis inşaatının sonuna yaklaşıyor. Abdullah Aslan Stadyumu ve Terme Park Yaşam Alanı'nı kapsayan bu alanda, Termesporumuza layık modern ve kapsamlı bir tesis inşa ediyoruz. Tesisimizin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor ve 25 gün gibi kısa süre içerisinde içinde kulübümüze teslim etmeyi planlıyoruz. Bu tesis, idari bina, konukevi, spor salonu, halı saha, dinlenme alanları ve mescit gibi bölümleri kapsayacak şekilde tasarlandı. Her biri, kulübümüzün ve sporcularımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ve onlara en iyi imkanları sunacak. Bu tesis, Termespor'un yıllardır çektiği tesis sorununu çözmekle kalmayacak, aynı zamanda ilçemize ve gençlerimize yakışır bir spor kompleksi olacak. Bu proje, ilçemizin spor altyapısını güçlendirecek ve genç sporcularımızın gelişimine önemli katkılar sağlayacak. Tesis, sadece bir spor kompleksi olmanın ötesinde, sosyal bir buluşma noktası olarak da hizmet verecek. Termespor Sosyal Tesisleri, ilçemiz için büyük bir gurur kaynağı olacak ve Terme'nin spor hayatına büyük bir ivme kazandıracak" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ali Kılıç ayrıca Yeni Kamu Kampüs Alanı projesi, Terme Yeni Bulvar Yolu projesi, Cuma Bayramdır, Halk Sohbetleri, Gönül Bağı projeleri, Terme Kapalı Pazar projesi, eski hamam restorasyonu, meydan ve aydınlatma projeleri ve birçok sosyal projelerinin devam ettiğine değindi. - SAMSUN