Basın mensuplarından Battalgazi Belediyesi'nin yatırımlarına övgü

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Malatya'da yerel ve ulusal yayın yapan basın organlarında çalışan gazetecileri ağırladı. Güder, "Gezdiğiniz çalışmaları kendi imkanlarımızla yaptık. Önümüzdeki dönemlerde de öz sermayemizle çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Malatya'da yayın yapan yerel televizyon, gazete, internet siteleri ile radyo temsilcileri ve ulusal çapta yayın yapan basın yayın kuruluşlarının Malatya'da görev yapan temsilcileri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in 2019 yılında göreve geldikten sonra hayata geçirdiği hizmetleri gezdi.

10 kilometrelik alanı kapsayan ve maliyeti 72 milyonu bulan Derme Deresi alanı gezi ile başlayan program, 679 konut, 18 dükkan, kafeterya ve parkların yer aldığı 110 dönümlük alanda yapılan Şehit Fevzi Kentsel Dönüşüm projesini, 160 bin metrekareyi kapsayan ve 150 milyonu bütçesiyle ilçenin en büyük yeşil alanlarından biri olacak Çarşıbaşı Park Projesini, Battalgazi'nin üretim üssü olan MORMAŞ'ı, Eski Malatya'nın tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak, yeni bir kimlik kazandıran Eski Malatya Meydan Projesi'ni, Eski Malatya'da önemli bir eksikliğe cevap verecek olan Eski Malatya Semt Polikliniği, Doğu Anadolu'nun en büyük özel sera ve fidanlık uygulama alanını ve denizi olmayan Malatya'yı sahille buluşturacak olan 150 bin metrekarelik alanıyla bölgenin gözde gezi alanlarından bir tanesi olan Hasırcılar Kırkgöz Sahil Parkını gezdi.

"İlçemiz Yatırımlarla Cazibe Merkezine Dönüştü"

Kırkgöz Sahil Parkı'nda gazetecilerle bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Battalgazi'ye önemli işleri kazandırdıklarını belirterek, "Olumsuzluklara rağmen bu kadar hizmet yapılıyorsa imkan olsa neler yapardık. Malatya'daki il içi ve il dışı göçü durdurmamız lazım. Biz geldikten sonra eğitim konusunda, ulaşımda, sağlıkta, sosyal ve ekonomik yönde birçok yatırım yaptık. Gezdiğiniz yatırımların bir çoğunu biz kendi imkanlarımızla yaptık. Çimi kendimiz ürettik, taşı kendimiz çektik, fidanı kendimiz ektik. Hem maliyetleri düşürdük hem de ilçemizi güzelleştirdik. Sizin gezdiğiniz noktaların dışında da birçok noktada yatırımlar yaptık. GES'ler kurduk, asfalt şantiyeleri kurduk, işsizliği azaltacak çalışmalar, parklar, bahçeler ve daha birçok şey. Biz çalışmalar yaparken aynı zamanda ilçemizi cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Farklı kurumları yine ilçemize yatırım yapmasını sağlıyoruz. Önem verdiğimiz çalışmalardan bir tanesi de sanayi sitesinin ilçemize taşınması. Yeni bir sanayi sitesini ilçemize kazandıracağız ve en azından ihtisas sanayi bölgesi kurmayı hedefliyoruz. Bundan sonra yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Sizlerle birlikte istişare içinde yatırımlarımızı sürdürecek ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Osman başkan ustalık döneminde yatırımlarını arttıracaktır"

Programa katılan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de, son 5 yılda Osman Güder ile birlikte güzel işlere imza atıldığına şahit olduklarını ifade ederek, "Teşkilatlar olarak Başkanımızın 7/24 emindeyiz. Hizmetler vatandaş için olunca bizde yanındayız. Başkanımızın 2.dönemi, ustalık döneminde de Allah'ın izniyle nelerin değiştiğine şahit olacağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA