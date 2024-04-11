Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma tepki yağıyor

Yerel seçim döneminde DEM Parti'nin İstanbul adayı olacağı konuşulan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, bu kez sosyal medyada yapılan çirkin bir paylaşımla gündeme geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı Başak Demirtaş'la çekilen ve yüzü gülücük emojisiyle kapatılan fotoğrafı, "Selo'ya bayram hediyesi olarak Başak Demirtaş'la buluştum. Bu gece p.... var inşallah" notuyla paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi paylaşımı yapan şahsa tepki gösterdi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA VAR

Yapılan çirkin paylaşımın üzerine Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, bunun üzerine X hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. "Hepsinin gereği yapılıyor, yapılacak" diyen Karaman "Sevgili dostlar; Bu mecrada yapılan kimi aşağılık paylaşımların hepimizi gerdiğinin farkındayız. Ama tepki verelim derken o paylaşımları yaygınlaştırarak o haysiyetsizlerin amacına alet olduğumuzu da bilelim. Lütfen paylaşmayalım" ifadelerine yer verdi.