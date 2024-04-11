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Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma tepki yağıyor

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Yerel seçim döneminde DEM Parti'nin İstanbul adayı olacağı konuşulan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, bu kez sosyal medyada yapılan çirkin bir paylaşımla gündeme geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı Başak Demirtaş'la çekilen ve yüzü gülücük emojisiyle kapatılan fotoğrafı, "Selo'ya bayram hediyesi olarak Başak Demirtaş'la buluştum. Bu gece p.... var inşallah" notuyla paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi paylaşımı yapan şahsa tepki gösterdi.

Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma tepki yağıyor

AVUKATINDAN AÇIKLAMA VAR

Yapılan çirkin paylaşımın üzerine Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, bunun üzerine X hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. "Hepsinin gereği yapılıyor, yapılacak" diyen Karaman "Sevgili dostlar; Bu mecrada yapılan kimi aşağılık paylaşımların hepimizi gerdiğinin farkındayız. Ama tepki verelim derken o paylaşımları yaygınlaştırarak o haysiyetsizlerin amacına alet olduğumuzu da bilelim. Lütfen paylaşmayalım" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (9)

adem alemdar:

Yakışırrrrr

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Hakan:

ben bi AKP li olarak yakistirmadim. herkesin namusu var ayiptir.size yapilsa ne yaparsiniz.

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Turhan Gönen:

Ben bir şey anlamadım. Şimdi bu evli kadının başka bir erkeğin yanında ne işi var. Bu masada neyi konuşuyorlar.

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Muzaffer Karaman:

Sen atv de esra erolu seyret ne kapalılar evlıyken bırıne kacıyor. Ya arkadas oturmuslar konusmuslar her boyle oturup konusan bılmem nemı oluyor

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Zafer ÖZEVLİ:

bunu kim yapmışsa edep yoksunudur.

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Huseyin Aydemir:

ulkenin insaninda ahlak kalmasin.ayiptir be arkadas.bu kadin anne.sizinde anneniz var

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Semih Coşan:

Helal olsun yapana ??

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Halil çağrı Çevik:

İşler karışık Selo çıkınca geri girer

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Yalniz İnsan:

Adem alemdar ve turhan gönen kesin ikiniz karaköyden çıkmasınız. Ondan böyle yorumlar yapıyorsunuz

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