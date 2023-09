BAM Başkanı Nuri Koçer: "Yaşanabilir bir toplumun imarı ancak adaletle mümkündür"

Sakarya'da 2023-2024 adli yılı törenle açıldı

SAKARYA - 2023-2024 adli yılı açılışı törenin de konuşan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, "Yaşanabilir bir toplumun imarı ancak adaletle mümkündür. Bizler adaleti sağlamaya çalışırken, hukuk devleti ilkesi gereği, evdeki deliller ve olgular ışığında suça uygun gelen ve kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde görevlerimizi yapmak zorundayız" dedi.

BAM'ın tolantı salonunda gerçekleştirilen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan açıklamanın ardından konuşma yapan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Adalet kavramının insanlığın varoluşundan günümüze kadar gelen ve her ortamda olan kadim bir değer olduğunu aktardı. Koçer, "Nitekim her dinden ve her kültürden mutlaka adalete ve dürüstlüğe atıf yapılır. İnsanlar bu erdemlere sahip olmalarıyla övünür. Günümüzde de bundan farklı değildir. Adaleti uygulayıcıları olarak bizlerin de toplumda rolü çok önemlidir. Zira omuzlarımızda sadece kendimizin de gibi değil toplumun tüm derslerinin yükünü taşımaktayız. Canı yanan bir belediyenin ilk koşacağı sığınak adalet iyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. Nitekim peygamber efendimiz hadisi şeriflerinde bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır buyuruyor. Ancak günümüzde yargı organlarının müdahale alanına giren ve hukuki bilgiler dahilinde değerlendirilmesi gereken pek çok olay sosyal medya üzerinden konuya vasıf olmayan pek çok kişi tarafından yanlış ve eksik bilgilerle değerlendirilmektedir. Bunun sonucunda da hukuk ve adalete olan güvenlik zedelenmektedir. Bu durumda bizlere düşen, hukukun güvenilirliğini ve öngörülebilirliğini zedelemeden, hukuk etiğine ve ahlaka uygun şekilde görevimizi icra etmektir" dedi.

"Yaşanabilir bir toplumun imarı ancak adaletle mümkündür"

Temsil ettikleri değerlere uygun olarak görev yapmaları gerektiğini aktaran Koçer, "Dolayısıyla temsil ettiğimiz değerlere daha büyük bir gayretle sarılmamız gereken zamanlardayız. Çünkü yaşanabilir bir toplumun imarı ancak adaletle mümkündür. Bizler adaleti sağlamaya çalışırken, hukuk devleti ilkesi gereği, evdeki deliller ve olgular ışığında suça uygun gelen ve kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde görevlerimizi yapmak zorundayız. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adalet kavramı insan dininin gerekse gerekse toplum düzeyinden üzerinde durduğu en temel hususlardan biridir. Maide suresi sekizinci ayette ifade edildiği üzere, "Ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutan kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Takvaya en olan budur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır" düsturu çerçevesinde hareket edebilmesi temennisiyle öncelikle bölgemiz, daha sonra tüm ülkemizde özgürlük, adalet, insan hakları, demokrasi, barış ve esenlik içerisinde bir aziz yıl olmasını diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan açılış törenine, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sakarya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Sakarya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kaymakamlar, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.