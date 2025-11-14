Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

10 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 17 bin depremle sarsılan Balıkesir'de CHP'li belediye meclis üyelerinin gündemi yaşanan sarsıntılar değil tarihi Zağanos Paşa Camii Meydanın adını değiştirilmesi oldu. CHP'liler meydanın adının İsmet İnönü olması için önerge verirken, AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, "Zağanos Paşa'nın ismini silme girişimi ahmaklıktır. Balıkesir'in tarihine, hafızasına ve kimliğine dokundurtmayız." dedi.

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos tarihinden bu yana sallanıyor. 3 aydır 17 binin üzerinde depremin yaşandığı kentte korku hakim olurken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında gündeme gelen bir konu şaşkınlık yarattı. Gündeminin deprem ve alınması gereken önlemler olması gereken mecliste "İsim" tartışması yaşandı. Toplantıda CHP'li meclis üyelerinin verdiği önerge ile tarihi Zağanos Paşa Camii Meydanı'nın isminin değiştirilerek "İsmet İnönü Meydanı" yapılması talebi gündeme geldi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CANBEY'DEN TEPKİ

Bu girişime ilk tepkiyi, AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey verdi. Canbey, çok sert ifadelerle CHP'li üyeleri eleştirdi.

Öneriyi "Balıkesir'in tarihine, hafızasına ve kimliğine yönelik kabul edilemez bir girişim" olarak nitelendiren Canbey, "Zağnos Paşa yalnızca Balıkesir'in değil, Osmanlı'nın en önemli devlet adamlarından biridir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın silah arkadaşı, İstanbul'un fethinde büyük roller üstlenmiş bir şahsiyettir. Böyle bir ismi siyasi hesaplarla değiştirmeye kalkmak, Balıkesir'e yapılabilecek en büyük saygısızlıktır." dedi.

"AHMAKLIK"

Milletvekili Canbey, Zağnos Paşa Meydanı'nın tarihî ve manevi önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Atatürk'ün hutbe irad ettiği, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadelede konuşma yaptığı, ismini Zağnos Paşa Camii'nden alan bu meydanın adını değiştirmeye kalkmak ahmaklıktır, tam bir akıl tutulmasıdır."

"ZAĞANOS PAŞA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Balıkesir'in tarihi değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Canbey, "Hemşehrilerimizin hassasiyeti bizim için esastır. Zağnos Paşa bizim kırmızı çizgimizdir. Balıkesir'in tarihine, ecdadımıza ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Önerge Mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

ZAĞANOS PAŞA KİMDİR?

Zağnos Paşa, 1453-1456 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlığını yapmış Osmanlı devlet adamıdır. İstanbul'un fethi sırasında önemli görevler üstlenen Zağanos Paşafetihten sonra azledilerek idam edilen Çandarlı Halil Paşa'nın yerine vezir-i azamlığa getirildi. 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet ile birlikte sefere çıkan Zağanos Paşa, Belgrad Kuşatması'nda Sırbistan'ın her yanını fethetmesine karşın şehri alamamış ve Janos Hunyadi komutasındaki Macar ordusu karşısında ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu başarısızlığın en büyük sorumlusu olarak Zağanos Paşa gösterilmiş ve vezir-i azamlıktan azledilmiştir. Ardından kızıyla birlikte Balıkesir'e sürgün edilmiştir.