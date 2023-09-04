Bakırköy Adliyesi'nde 2023-2024 adli yılı açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, "Vatanımız ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik tüm terör örgütleriyle paralel ihanet çeteleri ile mücadelemiz dün olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Bakırköy Adliyesinde 2023-2024 Adli yılı açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim'in yanı sıra Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, Avukatlar ve adliye personeli katıldı. Törende konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş " 2023 yılı Adli yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık yeni bir adli yıl başlıyor. Ama 2023 yılında bizleri derinden etkileyen olaylar da oldu. Bunlardan biri 6 Şubatta meydana gelen 11 ilimizi etkileyen pek çok vatandaşımızın ölümüne yaralanmasına maddi zarar almasına sebep olan deprem felaketi. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız rahmetle anıyoruz. Özellikle depremde adliyede görev yapan yargı çalışanlarımızı da kaybettik onları da rahmetle anıyorum. Bakırköy adliyesi olarak depremde hepimiz birlik olduk şimdi iyilik vakti dedik şimdi birlik vakti dedik. Özellikle kardeş adliye projesi kapsamında Adıyaman iline adliyemiz olarak elimizden gelen tüm desteği gösterdik. Bir Cumhuriyet Başsavcı vekilimiz, 20 Cumhuriyet savcımız 52 personelimiz, 12 tam donanımlı aracımız Adıyaman Adliyesine gönüllü destek grubu olarak gitti. Adıyaman da depremden mağdur olmuş hem insanımıza, hem adliye personelimize hem de oradaki halim ve savcılarımıza destekte bulundular. Vatanımıza milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik tüm terör örgütleriyle paralel ihanet çeteleri ile mücadelemiz dün olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bunun bu şekil bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

Bakırköy adliyesinin sadece Bakırköy ilçesine hizmet vermediğini belirten Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Başkanı Hazar Turan Alim, "Bakırköy adliyesi sizlerin de bildiği gibi Bakırköy ilçesi haricinde Bağcılar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu ve Bahçelievler ilçelerini de kapsayacak yargı alanını kapsıyor. Büyükçekmece Adliyesi'nin ise ağır ceza merkezidir. Adliyelerin kapısı adalete açılan bir kapı olması nedeniyle herkesin memnuniyet ile ayrılması beklenen kapılardır. Adalet üzerinde ne kadar konuşulursa konuşulsun önemi ifade edilemeyecek bir kavramdır kıymeti ise ancak yokluğunda anlaşılır. Adalet ihtiyacını karşılamış olan bir toplum hukukun üstünlüğünün ve güvencesi ve koruyucusu olacaktır" dedi. - İSTANBUL