Haberler

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alınırken, bakanlığın servis ettiği fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. AK Partili Şamil Tayyar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi oturma düzeninin protokole aykırı olduğunu ifade ederek tepki gösterirken, birçok kişi de anormal bir durumun olmadığına işaret etti.

  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
  • Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüşme fotoğrafları, oturma düzeninin protokole aykırı olduğu iddialarıyla tartışma yarattı.

Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Kabulde Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

FOTOĞRAFLAR TARTIŞMA YARATTI

Ankara'daki zirvenin yankıları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüşmeye ilişkin fotoğraflar ise tartışma yarattı.

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

ŞAMİL TAYYAR TEPKİ GÖSTERDİ

Aralarında AK Partili Şamil Tayyar'ın da bulunduğu çok sayıda kişi oturma düzeninin protokole aykırı olduğunu ifade ederek görüntülere tepki gösterirken, birçok kişi de koltukların aynı seviyede bulunduğuna dikkat çekerek durumun anormal olmadığına işaret etti.

İşte o tepkilerden bazıları;

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıZaza Aygun:

neden bu hazimsizlik. misafir perver bir ülkeyiz . basimizin üstünde yeri var misafirler . dusun böyle kafa rahat oluyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısarioglanli38:

oğlum diplomatik kural denilen Bisey var

yanıt9
yanıt0
Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Bakan elçi den daha yüksek olduğu için başta oturur. Bu nasıl oturma düzeni abd büyükelçisi ev sahibi gibi başa oturmuş?

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

OTURMA DÜZENİ BİLMEM NE BIRAKIN BU BOŞ İŞLERİ KİM NEREDE OTURURSA OTURSUN ÖNEMLİ KONUNUN SONUÇ VERMESİ...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

tomun soyadı sakıncalı bir durum içeriyor baştaki harfi mulum bir harfle değişse felaket olur

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem