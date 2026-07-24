Zirve Tokiler Mahalle Konağı Erzurum'da Açıldı: Bakanlardan Belediyelere Eleştiri ve Övgü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da Palandöken Belediyesince yapılan "Zirve Tokiler Mahalle Konağı"nın açılışını yaptı.

Bakan Yusuf Tekin, Palandöken ilçesinde düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, kentte şu anda inşaatı devam eden 18, ihale süreci hazırlığı yapılan 22 okulun olduğunu söyledi.

Yıl sonuna kadar 40 civarından okulun inşaatının devam edeceğini belirten Tekin, "Onun dışında başka işlerimiz, yaptığımız şeyler var. Mesela Mareşal Hastanesi'ni, Erzurum Lisesi'ne aldık. Orada silahlı kuvvetlerinin kullandığı alanlar boşaltıldı. Orayı yine Erzurum Lisesi'nin eski halinde kullanacağı bir alana dönüştürüyoruz. Bunlar güzel şeyler. Hepimiz üstüne düşeni yapıyor. Canla başla Erzurum'a, milletimize hizmet etmeye çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tekin, Türkiye'nin her ilini gezdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gittiğimiz her yerde öyle belediye başkanları var ki çocuklar gidecek okul bulamıyor. Belediyeye diyoruz ki imarda uygun alan üret okul yapalım. Adam umursamıyor, ilgilenmiyor, yardımcı olmuyor. Hatta onun ötesi de okul arsasından dolayı bizi dava eden belediyeler var. Şimdi bir tarafta böyle belediye başkanları var, bir tarafta da mahalle kültürünü, halka hizmet etmeyi, şehri kalkındırmayı düşünen iki tane belediye başkanı konuştu. İkisine de çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Kıyası daha güzel yapabilmek için şunu söyleyeyim; Televizyonlarda görüyorsunuz bazı belediye başkanları baklava kutularında para sayıyor. Bazı belediye başkanları gece vakti döviz bürolarını açtırarak delege satın almak için belediye başkanı olduğu ilin parasını kullanıyor. Bir öyle belediye başkanları var, bir de böyle belediye başkanları var. O yüzden başkanlarımızı alkışlıyorum."

Milli Eğitim Bakanı olarak açılışı yapılan konağın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Tekin, "Toplumumuzda sosyal medya, gelişen teknoloji araçları, iletişim çağındaki bu yenilikler vesaire sebebiyle mahalle kültürümüzün, dayanışma kültürümüzün, yardımlaşma duygularımızın azaldığını görüyoruz ve bundan mustaribiz, rahatsız oluyoruz. O yüzden okullarda çocuklarımıza yeniden bu duyguları yaşatmak için yeniden bunu vermek için mahallede birbirinin derdiyle dertlenen, birbirinin problemini çözmek için çaba sarf eden insanlardan oluşan o komşuluk kültürünü yeniden inşa edecek bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Biz okullarda bunu yaparken belediye başkanlarımızın bu hizmetleri yerine getirmek üzere bu tür binalar yapması bizim yürütmeye çalıştığımız, yapmaya çalıştığımız politikanın devamı olması açısından da çok değerli. O yüzden bunlardan dolayı da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de açılışı yapılan mahalle konağının hayırlı olması temennisinde bulunarak, bakanlık görevinin ardından kente 3 kez geldiğini, her geldiğinde ayrı bir heyecan yaşadığı söyledi.

Kendini memleketinde gibi hissettiğini anlatan Çiftçi, "Bugün evvela Fetih Camisi'nin namı değer Demirciler Camisi'nin açılışını gerçekleştirdik. İki senedir restorasyonu devam ediyordu. Benim Erzurum Valiliğim döneminde başlamıştı. Hamdolsun bugün itibarıyla tekrar ibadete açılmış oldu." dedi.

Çiftçi, caminin restorasyon sürecine katkı veren Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'a teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın dua etmesinin ardından kurdeleyi kesen protokol üyeleri, konağı gezdi.

Açılışa Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA