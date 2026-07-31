Bakan Yardımcısı Ayyıldız: 'Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı bir devrimdir'

Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kocaeli'nde düzenlenen 3. İnsan Hakları Eğitim Kampı başladı. Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, " Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı, temel hak ve özgürlükler anlamında AK Partimizin yapmış olduğu devrimlerden biridir" dedi.

Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı, Kocaeli'deki Diriliş Kampı'nda başladı. 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen kampa Türkiye'nin farklı illerinden 18-30 yaş arasındaki gençler katıldı. Üç gün sürecek kampta insan hakları, hukuk, siyaset ve uluslararası gelişmelere ilişkin eğitim oturumları ile söyleşiler düzenlenirken, programın açılışında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın ile Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız katılımcılara hitap etti. Kamp ateşi etrafında oturan gençler, keyifli anlar yaşadı.

Program kapsamında halı saha, voleybol, okçuluk ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerin düzenlenecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, programın klasik bir konferans formatında değil, gençlerle sohbet ve fikir alışverişinin ön planda olduğu bir buluşma olarak planlandığını söyledi. Üç gün sürecek program boyunca spor ve sosyal etkinliklerle katılımcıların bir araya geleceğini belirten Yalçın, gençlerin ilgi alanlarını ve düşüncelerini dinleme fırsatı bulacaklarını ifade etti. Program kapsamında halı saha, voleybol, okçuluk ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerin düzenleneceğini aktaran Yalçın, katılımcılardan olası sakatlık ve kazalara karşı dikkatli olmalarını istedi.

"AK Parti iktidarları, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde insan hakları alanında en başarılı iktidardır"

Programın amacına değinen Yalçın, gençlere AK Parti iktidarları öncesi ve sonrasında Türkiye'de insan hakları alanında yaşanan değişimleri aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Katılımcıların geçmiş döneme ilişkin kanaatlerinin büyük ölçüde okudukları, sosyal medyada gördükleri ve büyüklerinden dinledikleri bilgilerden oluştuğunu belirten Yalçın, programın bu konuda kapsamlı bir değerlendirme sunmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Yalçın, "Biliyorum ki siz gençler sosyal medyayı çok yoğun kullanıyorsunuz. Bu mecralarda farklı siyasi ve ideolojik söylemlere maruz kalıyorsunuz. Bunların arasında AK Parti'nin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde insan hakları başta olmak üzere birçok alanda yaptığı çalışmaları küçümsemeye yönelik propagandalar da bulunuyor. Ancak buradan ayrılırken şunu çok net göreceğinize inanıyorum; AK Parti bu ülkede birçok yenilik ve reforma imza attı. Kişi başına düşen milli gelirin tarihimizin en yüksek seviyelerine ulaşmasından hastanelerin sayısının katlanarak artmasına, bölünmüş yolların inşasından altyapı yatırımlarına kadar pek çok alanda önemli değişimler gerçekleştirildi. Fakat bizi asıl ilgilendiren konu bunların da ötesidir. AK Parti iktidarları, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde insan hakları alanında en başarılı iktidardır. Bu ülkede insanlar sırf başörtüsü nedeniyle üniversitelere alınmadı. İnsanlar kendi ana dilini konuşma özgürlüğüne sahip olamadı. Vesayet mekanizmaları, vatandaşların en temel haklarını kullanmasına dahi engel oldu. Biz, iktidara geldiğimiz günden beri milletimizle omuz omuza yürüyen bir hareketiz. Bu nedenle sadece medya üzerinden mesaj vermek istemiyoruz. Yüz yüze, göz göze gelerek, birlikte vakit geçirerek Türkiye'nin neler yaşadığını, hangi aşamalardan geçtiğini ve insan hakları alanında nasıl reformlar yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"Yargı paketimiz meclisimizden geçti"

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız ise, "Bugün geldiğimiz noktada, 25 yılın sonunda yaptığımız araştırmalar toplumumuzun adalete bakışında geçmişe göre önemli bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Ancak biz AK Partililer olarak sürekli kendimizle yarışıyoruz ve çıtayı daha da yukarı taşımak zorundayız. Bugün vatandaşlarımızın adalet konusunda eksik gördüğü iki temel konu bulunuyor. Bunlardan biri yargılamaların uzun sürmesi, diğeri ise bazı kesimlerin veya belirli makamlarda bulunan kişilerin hukuk karşısında imtiyazlı olduğu yönündeki algıdır. Bizler, Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacak' hedefi doğrultusunda bu algıyı değiştirmek ve vatandaşlarımızın adalete olan güvenini daha da artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda yargının hızlandırılmasına yönelik yargı paketimiz meclisimizden geçti. Özellikle boşanma davaları ile kira ilişkisinden kaynaklanan davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması konusunda önemli aksiyonu alacağız" şeklinde konuştu.

"İnsanlar etnik kökenlerinden dolayı ayrımcılığa uğruyor, inançları sebebiyle ötekileştiriliyordu"

"Kimsenin servetine, şöhretine, makamına ya da rütbesine bakılmaksızın adaletin herkese eşit şekilde uygulanması ve hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığına sahip olmadığı anlayışını güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diyen Bakan Yardımcısı Ayyıldız, "Özellikle son dönemde sokak çeteleri, gençlerimizi tehdit eden sanal bahis ve kumar gibi sorunlarla mücadelemizi de hızlı ve kararlı şekilde yürütüp nihayete erdireceğiz. İnsan hakları dediğimizde biz; hukuk devletini, temel hak ve hürriyetlerinin hukuk güvencesi altında olmasını, kanun devletinden ziyade hukuk devleti olmayı anlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk yola çıktığımızda o günün Türkiye'sinde Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardı. Başörtüsü yasağı yaşanıyordu. İnsanlar inançları nedeniyle kamu görevlerinden uzaklaştırılıyor, vesayet odakları vatandaşların günlük yaşamına kadar uzanan fişlemeler yapıyordu. İnsanlar etnik kökenlerinden dolayı ayrımcılığa uğruyor, inançları sebebiyle ötekileştiriliyordu. Askere giden bir evladın annesi başörtülü olduğu için yemin törenine alınmıyordu. Türkiye'nin birçok alanında dışlayıcı uygulamalar vardı" şeklinde konuştu.

" Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı AK Partimizin yapmış olduğu devrimlerden biri"

Bugün gelinen noktada anayasa değişiklikleri ve milletin desteğiyle çok önemli mesafe kat edildiğinin altını çizen Bakan Yardımcısı Ayyıldız, "Bunların en başında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile uluslararası insan hakları sözleşmelerinin iç hukukumuzun bir parçası haline getirilme bulunuyor. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türkiye'de yeniden yargılama sebebi. Bu, anayasa değişiklikleriyle getirilmiş bir kurum. Yine aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı, temel hak ve özgürlükler anlamında AK Partimizin yapmış olduğu devrimlerden biri. Yine özellikle başörtüsü yasağının kaldırılması. Bugün siyasette, devlet bürokrasisinin her alanında hamdolsun artık böyle bir meselemiz yok. Zaten toplumda olmayan, suni bir meseleydi. Elhamdülillah el ele verdik, hep birlikte AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu meseleleri birer sorun olmaktan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle parlamenter sistem belasından kurtulmuş bulunuyoruz"

İnsan hakları, temel hak ve hürriyetler anlamında ülkemizde son dönemde yapılan birçok reformla beraber vesayeti de gerilettirildiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Milletimizin başına bela edilen parlamenter sistemden kurtulmuş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, milletimizin oylarıyla ve referandumla birlikte parlamenter sistem belasından kurtulmuş bulunuyoruz. Parlamenter sistemin Türkiye'de uygulanmasının tek sebebi, zayıf iktidarlar oluşturmak, milletvekili transferleriyle iktidarları kolayca düşürmek ve güçsüz iktidarların oluşturduğu alanlardan bürokrasinin faydalanmasına imkan sağlamaktı. Asıl sebep buydu. Hamdolsun anayasa değişiklikleriyle birlikte bu parlamenter sistem belasından kurtulmuş bulunuyoruz. Milli iradenin daha da tahkim edildiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle artık Türkiye'de milletin yetki verdikleri, millet adına esaslı konularda karar verme yetkisine sahip" dedi.

"Türkiye'de parlamenter sistem gibi ayağımıza vurulmuş olan terör belasından da inşallah kurtulmak üzereyiz"

AK Parti olmasaydı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı Türkiye'nin terör belasından kurtulmasının neredeyse mümkün olmadığı söyleyen Bakan Yardımcısı Ayyıldız, "Bugün hamdolsun uzun yıllara dayanan iktidar tecrübemiz, AK Parti gibi uzun yıllar tek başına iktidarını sürdürebilmiş kurumsal yapımız ve Cumhurbaşkanımız gibi dirayetli ve cesaret sahibi bir genel başkanın varlığıyla birlikte Türkiye'de ayağımıza vurulmuş büyük bir bela olan terör belasından da inşallah kurtulmak üzereyiz. Şu anda Terörsüz Türkiye sürecinin son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz fesih kararı alındı. Bu fesih kararından sonra bir çerçeve kanun hazırlandı. İnşallah önümüzdeki hafta Meclisimize sunulacak. Meclisimizin onayından sonra da öngörülen şekilde bu süreci nihayetlendirmiş bulunacağız. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bu beladan da kurtulmuş olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı