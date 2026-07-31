Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Sarıyer'deki evinde cansız bedeni bulunan 2021 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın vefatına ilişkin sır perdesi aralanıyor. Olayın bilinmeyen yönlerini aktaran gazeteci Doğancan Cesur, ünlü şefin bulunduğu anlara, vefat saatine ve telefonundaki cevapsız çağrılara dair çarpıcı bilgileri paylaştı.

EVE İLK OLARAK ARKADAŞLARI GİRDİ

Sarıyer Kumköy Mahallesi'nde yaşayan ve ani ölümüyle başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğan Eren Kaşıkçı'nın evine ilk kimin, nasıl girdiği konusu netlik kazandı. Doğancan Cesur'un gazeteci Emrullah Erdinç'e aktardığı bilgilere göre, ünlü şefin evine sağlık ve jandarma ekiplerinden önce kendi arkadaşları girdi. Kaşıkçı'dan uzun süre haber alamayan arkadaşı Mikail, evin yedek anahtarının bulunduğu komşuya ulaşarak anahtarı teslim aldı. İçeride neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için ilk etapta resmi bir ihbarda bulunmayan üç dört kişilik arkadaş grubu, kapıyı açarak eve girdi.

YATAK ODASINDAKİ ACI MANZARA

İçeri giren arkadaşları, Eren Kaşıkçı'yı yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Olay anına dair paylaşılan kahredici detaya göre, ünlü şef yatağında yatar vaziyetteydi ve bir eli komodine uzanmış şekilde duruyordu. Karşılaştıkları bu ağır manzara sonrasında büyük bir şok yaşayan arkadaşları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu yetkililere bildirdi.

TELEFONUNDAKİ ŞİFREYİ EŞİ AÇTIRDI

İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Kaşıkçı'nın cep telefonunun şifreli olduğu ve ekranda çok sayıda cevapsız çağrı bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine eşi Ecem ile iletişime geçildi. Şifreyi bildiğini belirten eşinin verdiği bilgilerle, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde telefonun kilidi açıldı. Yapılan kontrolde; eşi, kız arkadaşı ve diğer yakınları tarafından bırakılmış yirmi ile otuz arasında cevapsız çağrı olduğu saptandı.

VEFAT SAATİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde adli tıp uzmanları tarafından gerçekleştirilen ilk incelemelerde vefatın ne zaman gerçekleştiğine dair kritik bulgulara da ulaşıldı. Vücutta oluşan ölüm morluklarının oturma seviyesini detaylıca değerlendiren uzmanlar, Eren Kaşıkçı'nın bulunduğunda yaklaşık on ile on beş saat önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili başlatılan kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com