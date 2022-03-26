Bakan Varank: TOKİ, konut sayısını 2023'te 1 milyon 200 bine çıkartacak - Yeniden

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2002 yılından bu yana 81 ilde toplam 837 bin konut inşa ettiklerini, 2023'te konut sayısını 1 milyon 200 bine çıkartacaklarını söyledi.

Bakan Varank, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi İslam Mahallesi'nde 135 konutun TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde katıldı. Burada bir konuşma yapan Varank, "Ülkemizin dört bir yanında, şehirlerimizin ekonomisini güçlendirecek, vatandaşlarımızın refahını artıracak yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımların sayısı ve büyüklüğü öyle arttı ki inanın açılışlarına yetişmekte dahi zorlanıyoruz. Sadece şu son haftada; Amasya'dan Çorum'a, Uşak'tan Kahramanmaraş'a birçok ilimizde devasa projelerin ve yatırımların açılışlarını yaptık. Üretim ve istihdamın dinamosu olan fabrikaları, deri ve altın sektörlerinde Türkiye'nin en modern tesislerini illerimize kazandırdık. Evet, çok yoğun bir gündemde koşturuyoruz ama emin olun, bu süreçte bizlerin en temel motivasyon kaynağı yine sizlersiniz. Burada olduğu gibi, her gittiğimiz şehirde büyük bir coşku ve heyecanla karşılanıyoruz. Bu teveccüh herkese nasip olmaz, elbette farkındayız. Biz de buna layık olabilmek için yatırımcısından girişimcisine, gencinden kadınına, işçisinden memuruna kadar bu ülkeye değer katan herkesle omuz omuza çalışıyoruz. Hep daha fazlasını yapmak üzere kafa yoruyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, Bakan Varank, bazı hak sahiplerine üzerinde evlerin anahtarlarının bulunduğu duvar saati hediye etti, ardından evlerden birini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Varank törenden sonra Düziçi Yeni Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulundu.