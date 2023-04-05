Bakan Varank: Togg, AB mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden geçti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg, Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Hatta elektrikli araçların en önemli testi olan, 'Elektrikli Araç Güvenlik Testi'nden tek seferde geçti. Öyle ki Türkiye'de ilk defa bir binek otomobil, 'Araç Tip Onay Belgesi' almaya hak kazandı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Varank, sağlık sektörünün büyük çaplı sınamalarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Varank, koronavirüs salgınının sağlık sektörünün pek çok açıdan sorgulanmasına sebep olduğunu belirterek, "Türkiye olarak biz, güçlü sağlık altyapımız ve fedakar sağlık çalışanlarımız sayesinde bu sıkıntılı Covid sürecini başarılı bir şekilde atlattık. Ne diyordu birileri; 'Şehir hastanelerini yaptırmayacağız, biz bu şehir hastanelerini kapatacağız.' İşte salgın döneminde Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Konya, Kayseri ve daha birçok ildeki şehir hastaneleri adeta vatandaşlarımıza nefes oldu. Türkiye'nin gururu oldu. Biz bu hastaneler sayesinde 85 milyon vatandaşımızın yanında yer aldık. Sadece bununla yetinmedik, 150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşa sağlık malzemesi desteği verdik. Biz zamanlar, 'biz şehir hastanelerini kapatacağız' diyenler bunu dile getiremiyor, muhalefetten, 'şehir hastaneleri iyi ki kurulmuş' diyen kişiler var. Koronavirüs salgını, sağlık yatırımlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Sağlık alanında yapılan her bir girişim ve yatırımı ülkemiz için hayati buluyoruz" diye konuştu.

"İşte 2 gün önce, Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan'ın 2019 yılında daha işin başında verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg T10X'i teslim ettik. Dün de 2'nci Togg'u, Can Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e ulaştırdık. Orada Sayın Aliyev'in bize söylediklerini keşke bütün milletimiz duyabilseydi. 'Biz Türkiye'nin ne kadar büyük, güçlü olduğunu biliyoruz. Aslında bu ürettiğiniz araç, Türkiye'nin nerelere geldiğini dünyaya gösteren çok önemli bir proje' dedi. Bundan gurur duymayacak bir insan olabilir mi? İnşallah bundan sonra Togg'un vatandaşlarımıza teslimi peyderpey devam edecek. Gönül isterdi ki şahsi olarak yaptığım başvurudan bir Togg da bana çıksın; ama olmadı. Ben çıkmadığını sosyal medyadan açıkladım, 'tiyatro' dediler. Gerçi çıktığını söyleseydim, bu sefer de bak 'torpil yaptırmış' derlerdi. İşte Türkiye'nin gururu Togg'la 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İnşallah Togg'u, yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydumuz İmece'nin uzaya fırlatılması, E5000 yerli ve milli elektrikli lokomotifin ilk hareketi, yerli ve milli ilk jet uçağımız olan Hürjet'in ilk uçuşu ve daha nice yeni atılımlarla taçlandıracağız. Birileri Türkiye'de sürekli karamsarlık pompalamaya çalışıyor, gençlerin sürekli morallerini bozmaya çalışıyor. Hemen 10 metre karşıda CHP'nin genel merkezi var. Sayın Kılıçdaroğlu, geçen aylarda New York'a gitti. 'Teknoloji görmeye gittim' dedi, hamburger yedi geldi. Teknoloji görmek için New York'a gitmesine gerek yoktu. Teknoloji görmek istiyorsa 10 metre kapsının önünde Teknoloji Geliştirme Merkezi'ne girip, selam verip, neler yapılıyor bunlara şahitlik edebilir."