Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Varank'ın İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı

Politika Haberleri

İsrail'de bir süredir devam eden tartışmalı yargı düzenlemesine yönelik eylemler sürerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yaşanan olaylar üzerinden 6'lı Masa'ya göndermede bulunan Varank, "4 yılda 5 kez seçimlere giden İsrail'deki 6 partili koalisyon hükümetinin İsrail'i getirdiği son nokta" ifadelerini kullandı. Bakan Varank'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

İsrail'de tartışmalı yargı düzenlemesinin yankıları sürüyor. Düzenlemenin durdurulması için hükümete çağrı yapan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Netanyahu tarafından görevden alındı. Gallant'ın görevden alınmasının ardından yüz binlerce İsrailli sokaklarda yargı reformu tasarısını ve Gallant'ın görevden alınmasını protesto etti. Göstericiler, Netanyahu'ya istifa çağrıları yaptı.

BAKAN VARANK'TAN 6'LI MASA'YA GÖNDERME

Ülkedeki olaylar sürerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Bakan Varank paylaşımında "4 yılda 5 kez seçimlere giden İsrail'deki 6 partili koalisyon hükümetinin İsrail'i getirdiği son nokta..." ifadelerine yer verdi.

Bakan Varank'tan İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı

GÜNDEM YARATTI

Bakan Varank'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gönderinin altına yorum yapan birçok sosyal medya kullanıcısı Bakan Varank'a destekten çok eleştiri yöneltti.

O paylaşımlardan bazıları:

Bakan Varank'tan İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı

Bakan Varank'tan İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı

Bakan Varank'tan İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı

Bakan Varank'tan İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı

Bakan Varank'tan İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı

Seçim Sonuçları

Haberler.com - Politika

Mustafa Varank Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Samet tan:

Orada demokrasi var halk protesto edebildi. Burada halk neyi protesto edebiliyor. Mesala çadırların satılmasını protesto etsin. Hemem terörist ilan edilip müebbet alır halk.

Cevap Yaz101248Yayından Kaldır
MIHTAR:

Len samet sen bile böyle sallaya biliyorsun. Daha ne istiyorsun.

7656Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title