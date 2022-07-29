Özdağ'ın torpil iddiası ortalığı karıştırdı! Geri adım atmayan Bakan Varank, olayı mahkemeye taşıdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün yaptığı bir konuşmada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı hedef alarak iki yeğeninin kamuda üst pozisyonlara yerleştirildiğini iddia etti. Bakan Varank'ın Özdağ'a sosyal medya üzerinden cevap vermesiyle başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı.

ÖZDAĞ: VARANK, İKİ YEĞENİNİ DEVLET KURUMUNA YERLEŞTİRDİ

Özdağ, dünkü konuşmasında "Mustafa Varank, 'ilk düşünceniz istihdam edilmek olmasın' diye Türk gençlerine bir çağrıda bulunmuş. Bu çağrıyı yapan Varank iki yeğenini bir devlet kurumuna yerleştirdi. Hem de üst bir pozisyona. Normalde o kurumda çalışanların 20 yılda geldiği bir konuma. Sonra bu yeğenler olumsuz bir işe karıştılar. Bunun üzerine Varank tarafından o kurumdan alınıp başka bir kuruma alındılar. İnsanda bir utanma olur." dedi.

VARANK: İSPAT EDERSEN İSTİFAYA ETMEYE HAZIRIM

Özdağ'ın bu konuşmasını alıntılayan Bakan Varank ise sosyal medyadan sert bir şekilde yanıt verdi. Varank, "Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri!" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: TERBİYELİ KONUŞ

Bunun Özdağ, "Terbiyeli konuş. Sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın. Ahlaksız da sensin müfteri de sensin. Türk gençlerinin umutlarını yıkan bir zihniyetin temsilcisisin sen." yanıtını verdi.

VARANK: İSPAT EDEMEYEN ALÇAKTIR

Özdağ'a bir kez daha yanıt veren Bakan Varank, "Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et. Hadi hodri meydan! Kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır!" paylaşımında bulundu.

"TIPIŞ TIPIŞ GELİP MAHKEMEDE HESAP VERECEK"

Bakan Varank, Ümit Özdağ ile arasında yaşadığı tartışma sonrası harekete geçerek Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Varank paylaşımına "İki yeğenimi kamuda üst pozisyona getirdiğim, adli makamlarca yanlışı tespit edilip yerlerini değiştirdiğim yalanını hala ispatlamayan müfteri için suç duyurusunda bulundum. Korkakça dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmazsa tıpış tıpış gelip mahkemede hesap verecek!" notunu düştü.