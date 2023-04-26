Bakan Varank: Gençlerimize kabiliyetlerini geliştirme şansı veriyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı. Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, "Gençlerimize aslında mühendisliğin en detaylı aşamalarına kadar kendi kabiliyetlerini geliştirme şansını veriyoruz" dedi.

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK yerleşkesinde başladı. Sabah saatlerinde başlayan yarışlarda finale kalmaya hak kazanan 60 lise takımı ve 45 üniversite takımı birbirleriyle 3 gün boyunca sürecek kıyasıya bir mücadele verecek. 'Elektromobil' ve 'hidromobil' olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışlarda, her aracın 15 dakika içinde 1350 metre uzunluğundaki parkurda kendisine verilen görevlerle birlikte parkuru tamamlaması gerekiyor.