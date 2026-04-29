Bakan Uraloğlu: 'Ekolojik köprüler, bisiklet yolları, güneş enerji santralleri ve asfalt geri dönüşüm tesisleriyle karbon ayak izimizi azaltıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 24 yılda 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 51 kilometreye yükselterek, kesintisiz trafik akışıyla yaklaşık 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği yıllık 6,55 milyon ton karbon emisyonunu atmosferimizden bertaraf ederek gelecek nesillerimize daha temiz bir Türkiye mirası hazırladık. Ekolojik köprüler, bisiklet yolları, güneş enerji santralleri ve asfalt geri dönüşüm tesisleriyle karbon ayak izimizi azaltıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında Bakanlık binasında düzenlenen törenle işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım araçları ve sistemlerinin sürekli olarak dönüşüme uğradığını ifade ederek, "Bu değişim dünya genelinde fosil yakıtlar gibi enerji kaynaklarının hızlı bir biçimde tüketilmesinin ve bunun sonucunda ortaya çıkan karbon salınımının artmasının maalesef kaynağı olmuştur. Günümüzde ulaşım sektörü, sera gazı emisyonuna neden olan sektörler arasında yaklaşık yüzde 21'lik pay ile dünyada üçüncü, yüzde 17,6'lık pay ile Türkiye'de ise ikinci sırada yer almaktadır. Bu veriler, ulaşım sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstlendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle bugün küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi gerçekler, ulaşım sektörünü değişime zorlamaktadır. Bu değişim, sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda insanlığın geleceğine yönelik bir sorumluluktur" diye konuştu.

Uraloğlu, Bakanlık olarak Türkiye'de kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını ilk gerçekleştiren kurum olmanın sorumluluğuyla önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, ulaşımda net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yürütülen projeler ve çevre odaklı çalışmalarla güçlü bir altyapı oluşturduklarını ifade etti. Uraloğlu, imzalanan protokolün bu çalışmaları daha da ileri taşıyacağını ve sıfır atık yaklaşımının sektöre yayılmasına katkı sağlayarak, 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşma kararlılığını artıracağını vurguladı. Bakan Uraloğlu, ulaştırma yatırımlarını çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendirdiklerini belirterek, Avrupa Birliği destekli 'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası' projesiyle tüm ulaşım modlarını kapsayan bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Uraloğlu, proje kapsamında geliştirilen modelle karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolundaki mevcut durumun analiz edilerek, farklı senaryolara göre emisyon projeksiyonlarının oluşturulduğunu kaydetti.

"1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği yıllık 6,55 milyon ton karbon emisyonunu atmosferimizden bertaraf ettik"

Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 24 yılda 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 51 kilometreye yükselterek, kesintisiz trafik akışıyla yaklaşık 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği yıllık 6,55 milyon ton karbon emisyonunu atmosferimizden bertaraf ederek gelecek nesillerimize daha temiz bir Türkiye mirası hazırladık. Ekolojik köprüler, bisiklet yolları, güneş enerji santralleri ve asfalt geri dönüşüm tesisleriyle karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Yıllık yaklaşık 2 milyon ton

asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği sağlıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri de trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla emisyonların azaltılmasını sağlıyor."

"Karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 52 havalimanıyla ABD'den sonra en yüksek sayıda sertifikaya sahip ikinci ülkeyiz"

Demiryolunda yük taşımacılığı payının yüzde 5'ten yüzde 22'ye yükseltilmesi için projelerle daha güvenli, dengeli ve çevre dostu çok modlu taşımacılığı desteklediklerini söyleyen Uraloğlu, "Sadece Marmaray projemizle 2013 yılından bu yana 62 milyon ton karbon emisyonunu engelledik. Yeşil Liman Sertifikası ve deniz taşımacılığında dekarbonizasyon projeleriyle denizcilik alanında da çevreci dönüşümü destekliyoruz. Dünyada 92 ülkede toplam 625 havalimanının dahil olduğu Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı kapsamında ülkemiz, karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 52 havalimanıyla ABD'den sonra en yüksek sayıda sertifikaya sahip ikinci ülke konumundadır. Havalimanlarında 'Follow Me' hizmetlerinde kullandığımız 145 yerli Togg sayesinde de havacılıkta sıfır emisyon hedefine hızla yaklaşıyor, bu tür çevre dostu yaklaşımlarımızla sürdürülebilirlikte Avrupa'nın örnek ülkeleri arasında yer alıyoruz. Tüm bu çalışmalar, 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliği ekonomik kalkınmayla bir arada ele aldığımızın somut göstergesidir" açıklamasında bulundu.

"Birlikte bu zirveye de güçlü bir içerik ve somut iş birliği projeleriyle katkı sunacağız"

İmzalanan protokole ilişkin de Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve altyapı sektörlerinde sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması, kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun önlenmesi, döngüsel ekonomi modelinin benimsenmesi ve yeşil altyapı uygulamalarının teşvik edilmesi amacıyla hazırlandı. Bu protokolle ulaştırma projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız. İnşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımını artıracağız. Limanlarımızda, havaalanlarımızda ve istasyonlarımızda sıfır atık uygulamalarını standart haline getireceğiz. Sürdürülebilir ulaşım bilincini yolcularımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza yaygınlaştıracağız. Kurumsal karbon ayak izi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın sorumluluğuyla her projemizi çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendiriyoruz. İnşallah Bakanlık olarak Sıfır Atık Vakfımızla birlikte bu zirveye de güçlü bir içerik ve somut iş birliği projeleriyle katkı sunacağız" şeklinde konuştu.

Sıfır Atık Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Samed Ağırbaş ise, imzalanan iş birliği protokolünün çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacağını belirterek, sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program protokolün imzalanması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı