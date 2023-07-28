Bakan Tunç: Türkiye'nin kısa sürede gri listeden çıkacağına inanıyorum

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne bağlı Mali Eylem Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanının engellenmesinde yetersiz kaldığı gerekçesiyle gri listeye alınan Türkiye'nin, önemli düzenlemeler yaptığını söyledi. Tunç, "Ben kısa süre içerisinde Türkiye'nin hak etmediği gri listeden süratle çıkacağına inanıyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DHA'ya yaptığı açıklamada, FATF tarafından Türkiye'nin, 40 FATF standardının 39'una uyumlu olduğuna ilişkin paylaşılan raporu hatırlatarak, Türkiye'nin artık 'gri' listeden çıkacağına inandıklarını söyledi. Bakan Tunç, "'Mali Eylem Görev Gücü' dediğimiz FAFT'ın 2020 yılında eksiklikler hususunda tespiti olmuştu. Kara paranın aklanması suçu, terörün finansmanı suçu, dernekler kanunu ve ilgili mevzuatlarda önemli değişiklikler yaptık. Mali Eylem Görev Gücü'nün eksiklik tespit ettiği hususlarda mevzuat eksikliklerinin tamamını yerine getirdik. Mali Eylem Görev Gücü de bunu kabul ediyor. Mevzuat anlamında ' Türkiye'nin, bir eksiği yok bunu tespit ettik' diyor. Uygulama anlamında bazı tespitleri var. Uygulama noktasında da özellikle son aylarda gerçekleştirilen operasyonlarla önemli ilerlemeler sağlanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı, MASAK ve Adalet Bakanlığımız güzel bir koordinasyonla bu çalışmaları yürütüyorlar. Ben kısa süre içerisinde Türkiye'nin hak etmediği 'gri' listeden süratle çıkacağına inanıyorum. Türkiye özellikle kara paranın aklanması suçu ve terörün finansmanı suçu konusunda bu suçların önlenmesi konusunda çok hassas. Bu konuda kararlıyız. Belki soruşturma ve müsadere kararlarına ilişkin sayısal rakamları ortaya koyarak geldiğimiz mesafeyi açıklarız" diye konuştu.

Yürürlüğe giren yasal düzenleme ile kapalı cezaevlerinde bulunan ve açık cezaevlerine geçme hakları olanların, 3 yıl önce açık cezaevlerine çıkacaklarını belirten Bakan Tunç, "Açık cezaevinden de denetimli serbestlik haklarının süresi dolduğunda ki burada da en az 3 ay açık cezaevinde kalması gerekiyor. Dolayısıyla kapalıdakiler de 3 yıl erken açık cezaevine çıkmış olacaklar. Açık cezaevinde süresini doldurduktan sonra da 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlanmış olacak" dedi.