Yargıda Avukatlık Önemi Vurgulandı

'AVUKATLIK YARGININ ÜÇ SAC AYAĞINDAN BİRİ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya programı kapsamında avukatlarla buluştu. AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu ve İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin'in katılımıyla Kemerağzı turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda Bakan Tunç, yargıdaki gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı. Avukatlık mesleğinin yargının üç sac ayağından birini teşkil ettiğini belirten Bakan Yılmaz Tunç, avukatlık mesleğinin yargı içerisindeki önemini anlattı. Bakan Tunç, "Hakim, savcı neyse avukatlarımız da yargının olmazsa olmazı, dolayısıyla yargı da hukuk devletinin olmazsa olmazı. O nedenle avukatlarımızın yeri özellikle demokratik hukuk devletinde yadsınamaz ve avukatlık mesleğini ne kadar kaliteli hale getirirsek yargılamanın kalitesi de o kadar artar ve vatandaşlarımızın da adalete güveni o kadar artar ve hukuk devleti gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla meslektaşlarımıza biz önem veriyoruz. Hükümetlerimiz döneminde özellikle genç meslektaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak ve yargının hızlandırılmasına yönelik devreye koyduğumuz çalışmalar sadece hakim ve savcılarımız için değil, avukatlarımız için de. Dolayısıyla inşallah yargıdaki kaliteyi daha da ileriye taşımak ve vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımak için hep beraber iddia, hüküm, savunma hep birlikte üçü de birbirinden önemli, üçü de aynı değerde değer görmesi gereken ayaklar, sütunlar diyelim" dedi.

STRATEJİ BELGESİ'NDEKİ HEDEFLERDE 5 ANA AMAÇ

23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 264 hedefin bulunduğunu belirten Bakan Tunç, "Bu hedefleri bir takvime bağladık ve bu takvim içerisinde gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle 5 ana amaç var. Bir kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik hedefler var. Yargının hızlandırılması, öngörülebilir ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir adalet sisteminin tesisi bakımından kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk yargılamalarının etkinliğinin artırılması, yargılamaların gecikmeksizin sonuçlandırılması, adalete erişiminin kolaylaştırılması. Beş ana amaç doğrultusunda 264 hedef belirledik. Bu hedefler içerisindeki bir kısmı savunmayı da ilgilendiriyor. Avukatlık mesleğinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalar var. Özellikle avukatlarımızın bizlerden beklediği ve onlardan dinlediğimiz birçok hususu biz belgeye aldık" diye konuştu.

'ARABULUCUKTA ÇÖZÜM ORANI ORTALAMASI YÜZDE 65'

İl ve adliye ziyaretlerinde mutlaka baroların ziyaret edildiği, yasal düzenleme gerektiren hususları meclise taslak olarak sunulduğu, adli yardım ödenekleri ödemelerinin gerçekleştirildiği gibi konuları da anlatan Bakan Tunç, "Uzlaştırma konusu cezada alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi önemli ve burada hukukçuların görev alması uzlaştırmanın kalitesini daha da artıracağına inanıyoruz. Yine arabuluculuktaki başarının kaynağı avukatlarımız. Çünkü arabulucular avukatlarımız. 2013'te arabuluculuk mevzuatımıza girdikten sonra ihtiyari olarak başlamıştı. 2018'den itibaren de farklı zamanlarda, farklı dava türlerinde zorunlu dava şartı arabuluculuk olarak yoluna devam etti. Şu ana kadar 8 milyon civarında arabuluculuğun önüne uyuşmazlık geldi. Bunun yaklaşık 4 milyon 900 yani 5 milyona yakını anlaşmayla sonuçlandı. Tabii ihtiyari arabuluculukta anlaşma oranı biraz daha yüksek, yüzde 90'ları buluyor. Zorunlu arabuluculukta da yüzde 40'lar seviyesinde, ortalama yüzde 65" dedi.

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK İHTİYACI İÇİN BAŞVURUN ÇAĞRISI

Adalet Bakanlığı'nın yeni mahkemeler kurarak oradaki süreci daha da hızlandırma çalışmaları gerçekleştirdiğini de söyleyen Bakan Yılmaz Tunç, uygulamayla ilgili avukatların düşüncelerinin önemli olduğunu belirterek, 2000'li yıllara kadar kanunların İsviçre, Almanya, Fransa gibi dışarıdan alma, tercüme kanunlar olduğunu söyledi. AK Parti hükümetleri döneminde ise kanunların millileştiğini dile getiren Bakan Tunç, "Kanunlarımızda da kendi akademisyenlerimizin katkısıyla, ticaret kanunundan borçlar kanununa, ceza kanunlarından usul kanunlarımızın tamamı bu dönemde yenilendi. ve bu yenileme süreci bitti mi? Bitmedi. Çünkü ihtiyaçlar gelişiyor, teknoloji gelişiyor, yeni suç tipleri, bilişim suçları ve nüfusun artması farklı sorunlara neden oluyor. ve mevcut kanunlarda da yeni değişiklik ihtiyaçları mutlaka oluyor. Bu anlamda adliyeleri ziyaret ettiğimiz zaman hakim ve savcılarımıza şunu diyoruz. Kürsüde bir kanunu uygularken o kanunun vicdanınıza ters geldiğini anlıyorsanız, düşünüyorsanız ve uygularken 'Keşke şöyle düzenlenseydi' diyorsanız, anayasaya aykırılık iddiasında bile bulunmanıza ihtiyaç yok, bize bildirin. Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü zaten bunun için kurulmuş. Bunun çalışmasını yaparız. Milletvekillerimize talepte bulunuruz. Deriz ki 'Bu kanun şu şekilde düzeltilmesi lazım.' Yani Anayasa Mahkemesi süreçlerini bile beklemeden biz bunları daha hukuka uygun hale getiririz. Çünkü hukuk demek kanun demek değil. Dolayısıyla hukuka uygun kanunlar olması lazım. Bu anlamda avukatlarımız da karşılaştıkları sorunlarda mutlaka bize ulaşabilirler. Görüşleriniz önemli. Uyguladığınız özellikle karşılaştığınız zorluklar bu idari uygulamalarla da ilgili olabilir. Mevzuatın iyileştirilmesi anlamında da olabilir. Bu konuda özellikle avukat meslektaşlarımızdan öneriler bekliyoruz. Barolar Birliği'ne ilettiğiniz, barolarınıza ilettiğiniz görüşleriniz oluyor, bize aktarılıyor. Ama direkt bakanlığa da aktarabilirsiniz. Bu anlamda hep beraber mevzuatımızı daha da güncelleyerek yolumuza devam etmiş oluruz" diye konuştu.

'YARGIDA YAPAY ZEKA DAHA ÇOK KULLANILACAK'

Dijitalleşmenin öneminden de bahseden Bakan Yılmaz Tunç, artık yapay zeka dönemine geçildiğine dikkati çekerek, "Birçok meslektaşımız yapay zekayı kullanmaya başladı. Sayfalarca bilirkişi raporunu yapay zekaya yükleyip 'Ne dedi acaba bu bilirkişi' diye kısa yoldan öğrenenler var. Sayfalarca kararları hemen yapay zekadan bir çırpıda, bir dakikada özetlenen durumlar var. Şimdi bütün herkes yararlanırken özellikle hukuk alanında yapay zekadan yararlanmamız lazım. Tabii bunu yaparken bizim UYAP sistemimiz siber güvenlik anlamında çok güvenilir bir sistem. Hem sürekli testten geçen, hem istihbarat teşkilatlarımızın sürekli koruduğu önemli bir sistem. Dolayısıyla bizim kendi milli yazılım mühendislerimiz, kendi kadromuz içerisinde çalıştırdığımız sözleşmeli çalıştırdığımız. Tabii onları kamuda tutmak kolay değil. Çünkü özel sektör onları istiyor. Biz onları hakim-savcının kat kat yüksek maaşıyla istihdam ediyoruz. ve onların geliştirdiği yazılımlar doğrultusunda yargıda yapay zekayı da inşallah hizmete alacağız. Burada yargıda yapay zeka deyince kürsüde karar verecek olan hakim ve savcılarımız, avukatlarımız orada insan unsuru önemli ama bir destek unsuru olarak kalem personeline destek unsuru olarak yapay zekayı önümüzdeki günlerde daha çok kullanacağız. Yapay Zeka Şube Müdürlüğü kurduk. Dijitalleşme önemli. Bunu önemsiyoruz" dedi.

'HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI DEVAM EDECEK'

Hukuk mesleklerine giriş sınavı uygulamasının devam edeceğini de dile getiren Bakan Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı sistemine de geçildiği ve şu anda 2 bin 76 hakim savcı yardımcısının usta-çırak ilişkisi içinde ülke genelinde adliyelere dağıldıklarını açıkladı. 3 yıl sonra mesleği öğrenip güçlü bir şekilde kürsüye çıkmış olacaklarını söyleyen Bakan Tunç, "Bu da meslekte kaliteyi getirecek. Hukuk fakültelerine meslek okullarından dikey geçiş, ikinci öğretim bunlar kaldırıldı. Kontenjanlar 19 bin 500'e düştü bu sene ve puanlar da yükseldi. Dolayısıyla Türkiye'nin eşit ağırlıkta en başarılı öğrencileri hukuku fakültesine girerek hem eğitimin kalitesi hem staj dönemindeki yardımcılık meslekte kaliteyi getirecek ve böylece bizim hedefimiz milletimizin yargı hizmetlerinden memnuniyetini sağlamak, adaleti hakkıyla tecelli etmek ve bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'YARGI DAHA HIZLI OLACAK'

23 yılda çok büyük mesafe alındığı ve yargıda daha hızlı olacaklarını da ifade eden Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Çünkü bu uygulamalar, yeni kurulan mahkemeler, yeni atamalar yeni uygulamalarla beraber bunun özellikle sonuca da yansıdığını yavaş yavaş görüyoruz. Tabii biraz zaman alacak bu. Geçen sene 13 milyon 900 bin karar verdi yargı teşkilatı. Ondan önceki sene 12 milyon küsur. Ondan önceki sene yine 12 milyon. Dolayısıyla her yıl karar sayısında bir artış söz konusu. Devreden dosya sayısında artış söz konusu değil. 3 yıldır 11 milyon civarında devreden var. Devredenden fazla karar verildiğine göre burada birikmiş iş yükünün de yavaş yavaş azaltıldığını görüyoruz. Ama bazı dava türlerinde elbette sizler de mesleğin içindesiniz, o mahkemelerde de tıkanıklığı aşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,