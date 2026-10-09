Bakan Tekin, İzmir'de çevre şuurunu müfredata yerleştirdiklerini söyledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu anda yaşanabilir bir çevrede yaşıyoruz ama eğer kirletirsek bizden sonraki kuşakların yaşama hakkını, en temel haklarından bir tanesini ellerinden almış olacağız. Çocuklarımıza bu bilinçle yaklaşmak istiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, İzmir'deki temasları kapsamında Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra COP31 kapsamında Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'na katılan Tekin, öğrencilerle sohbet etti.

Tekin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların her açıdan iyi yetişmesini arzu ettiklerini, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ile doğal kaynakların korunması bilincinin kazandırılmasının bakanlığın temel işlevleri arasında yer aldığını belirtti.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağına yerleştirdiğimiz kavramlardan biri yaşanabilir çevre"

Çocukların yaşanabilir bir çevrede hayat sürmeyi öğrenmesi gerektiğini ifade eden Tekin, "Şu anda yaşanabilir bir çevrede yaşıyoruz ama eğer kirletirsek bizden sonraki kuşakların yaşama hakkını, en temel haklarından bir tanesini ellerinden almış olacağız. Çocuklarımıza bu bilinçle yaklaşmak istiyoruz. Çocuklarımızın okuldaki müfredatlarda bunu öğrenmesini amaçlıyoruz. 2024 yılı itibarıyla başlattığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağına yerleştirdiğimiz kavramlardan biri yaşanabilir çevre oldu." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, edebiyattan fiziğe, matematikten yabancı dile kadar her dersin müfredatına çevre şuurunu yerleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevreyi sağlıklı biçimde bırakmamız sorumluluğumuzdur ve bizim temel hak ve hürriyetimizin bu anlamdaki sınırı olmalıdır. Bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde COP31 Türkiye'de yapılacak. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak programa destek vermek istedik. Okullar arasında yarışma ortamı oluşturduk. Gençler hem çevre duyarlılıkları hem de iklim değişikliği gibi dünyanın önündeki ana sorunların nasıl çözülebileceğine dair projeler geliştiriyor. Bu öğrencilerden seçilenlerle COP31'de Türkiye temsil edilecek. Çevre sorunlarına çözüm üretmeye çalışan gençlere ve onlara rehberlik eden öğretmenlere teşekkür ediyorum."

Bakan Tekin, daha sonra Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bayrak törenine katılarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA