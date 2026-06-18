Bakan Tekin: Temel Hak ve Hürriyetler İçin Mücadele Ettik

'BUNLAR ÇABUK UNUTULUYOR'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Hakan Özer ve parti yöneticiler tarafından karşılanan Bakan Tekin, burada partililere seslendi. Bakan Tekin, "AK Parti kurulduğunda, 2001'de ülkemizin yarısına yakınında OHAL rejimi vardı. O ortamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizler bir taraftan dini inanç ve ibadet hürriyetimize sahip değilken, bir taraftan can ve mal güvenliğimizin risk altında olduğu bir Türkiye'de hep beraber yaşıyorduk. Bunlar çabuk unutuluyor. 3 Kasım 2002'de seçim oldu, 18 Kasım 2002'de AK Parti hükümeti kuruldu. 30 Kasım 2002, hükümet kurulur kurulmaz ilk yaptığımız şey; OHAL rejimini sonlandırmak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız yola öyle çıktı. O 2001'de taahhüt ettiği insanca yaşam konusunda bunun önündeki bütün engelleri aşacak adımları birer birer attık. Okullarda Kürtçe öğretmenden, Kürtçe yayından, ders kitaplarımız içerisinde Alevi-Bektaşi inancına ilişkin hususların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin içerisine de yer almasına kadar başörtüsüne, özgürlükten katsayı zulmüne kadar, bu anlamda eğitim öğretimden başlayan temel hak ve hürriyetlerle ilgili bütün sınırlamaları kaldırmaya çaba sarf ettik, kaldırdık" dedi.

CEMEVİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Tekin, parti programının ardından beraberindekiler ve protokol üyeleri ile Sorpiyan j-köyünde bulunan Hasan Hüseyin Cemevi'ni ziyaret etti. Alevi dedeleri tarafından karşılanan Bakan Tekin, boynuna 'Dersim Puşisi' astı, ardından dedelerin taleplerini dinledi. Bakan Tekin'e, kutsal kabul edilen yaban keçi motifli ağaç deseni de hediye edildi. Burada konuşan Bakan Tekin, "Anayasanın 10'uncu maddesinde tanımlanan eşitlik ilkesi; tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları için din, inanç, etnik kimlik ya da benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin, eşit bir biçimde vatandaşlık haklarından faydalanması, temel hak ve hürriyetlerini kullanması, kamu otoritesinin, devletin bu anlamda imkan sağlaması hepimizin üzerinde ittifak ettiği bir konu. Ben de bir akademisyen olarak çok uzun yıllar bu konular ile ilgili sempozyumlarda, panellerde, konferanslarda konuşmacı oldum" dedi.

'TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN EŞİT OLMASI İÇİN MÜCADELE VERDİK'

Bakan Tekin, "Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğinin devamı açısından, anayasal vatandaşlık ilkesinin tüm vatandaşlar açısından, temel hak ve hürriyetlerin eşit bir biçimde yararlanıldığı bir hukuk devleti olması açısından, bunların temin edilmesi gerektiğini her ortamda dile getirdik ve bunun mücadelesini verdik. Bu konuda üniversite öğrenciliğimden itibaren çalıştığım üniversitelerde, katıldığım akademik toplantılarda hep bunun altını çizmeye özen gösterdim. Bugün de huzurlarınızda benim o düşüncelerimin hepsinin altında imzası olan ve destekçisi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak buradayım. Sayın Cumhurbaşkanımızla da Türkiye'nin bu anlamda uluslararası görünümü açısından insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırıldığı müreffeh bir ülke olması açısından, hukuk devleti ilkesinin tam anlamıyla tesis edildiği bir Türkiye inşa etme mücadelesini 2001'den beri birlikte yürütüyoruz" diye konuştu.

'DEDELERİMİZLE OLUŞTURDUĞUMUZ 12 MODÜL YAZDIK'

Bakan Tekin, Alevi dedeleriyle birlikte 12 modül oluşturduklarını belirterek, "Bizim asli işlevimiz; milletimizin birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşayacağı bir kuşağı inşa etmek. Bunu yapmanın yolu da geleneklerimizi, göreneklerimizi, inançlarımızı, milli ve dini dönemlerimizi çocuklarımıza öğretmek. Bu anlamda bizi bir arada tutan vatanseverlik, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik gibi değerleri çocuklarımıza aşılamak. Ben de yaklaşık 3 yıldır Milli Eğitim Bakanı olarak bunu yapmaya çaba sarf ediyorum. Alevi-Bektaşi canlarımızın en temel isteklerinden bir tanesi çocuklarının, gençlerinin dini inanç ve ibadetleriyle ilgili imkanların olmaması idi. Bu konuda birlikte bir karar aldık ve yine dedelerimizle oluşturduğumuz 12 tane modül yazdık. Bu modüllerin 8 tanesi 13 yaş ve üzeri vatandaşlar için, 4 tanesi de 13 yaş altı çocuklarımız için olmak üzere 12 tane modülümüz var. Bu modüllerimiz; 'Alevi ve Bektaşiliğin Temel Esasları' 96 saat, 'Alevi ve Bektaşilikte Yol, Erkan' 104 saatlik, 'Alevi ve Bektaşiliğin Tarihi' 92 saatlik, 'Alevilik Bektaşilikte Toplumsal Konular' 80 saatlik, 'Alevi Bektaşi Edebiyatı' 96 saat, 'Alevi ve Bektaşilikte Ocaklar ve Dergahlar' 112 saatlik, 'Alevi Bektaşi Ah Aşıkları Ulu Ozanları' 96 Saatlik, 'Alevi ve Bektaşi Müziği' 90 saatlik. Bunlar, 13 yaş ve üzeri modüllerimiz. Bir de 13 yaş altı çocuklarımız için; 'Alevi ve Bektaşilikte Edebiyat ve Sanat' 30 saat, 'Alevi ve Bektaşilikte Semah' 30 saat, 'Alevi ve Bektaşiliğe Giriş 35' saat, 'Yolun İzinde, Erenler, Dostluk ve Gönül Bağı' 30 saat olmak üzere 12 modül şu anda bakanlığımız tarafından uygulamaya hazır bir biçimde duruyor" dedi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı