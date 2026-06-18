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Konya'da 2 kişi define aramak için açtıkları kuyuda hayatını kaybetti

Konya'da 2 kişi define aramak için açtıkları kuyuda hayatını kaybetti
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Konya Meram’da define aramak için izinsiz kazı yapan iki kişi, açtıkları kuyuda hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Konya'da define aramak kaçak kazı yapan 2 kişi açtıkları kuyuda hayatını kaybetti.

Olay, merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesi Mordor kalesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, define aramak için izinsiz kazı yapan Hilmi Konukcu (36) ve Ali Çelikbaş (50) açtıkları kuyuda hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları çalışmada Hilmi Konukcu ve Ali Çelikbaş'ın cansız bedeni kuyudan çıkarıldı. Hilmi Konukcu ve Ali Çelikbaş'ın kesin ölüm nedenleri otopsi sonucu netleşecek.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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