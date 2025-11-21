Bakan Tekin: AK Parti hükümetleri boyunca 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik (3)

'KIRICI OLUYOR'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Komisyon toplantısı boyunca milletvekillerinin eleştirilerine saygı çerçevesinde dinlediğini belirten Bakan Tekin, "Ben de konuşurken kişisel düşüncelerimi ifade edeceğim, ben de aynı saygıyı beklediğimi özellikle ifade ediyorum. Kimsenin sözünü kesmedim, bir arkadaşımız hariç, o da çok kaba bir ifade kullandığı için rahatsız oldum, onun dışında hiç kimsenin sözünü kesmedim. Biz burada koskoca bir Milli Eğitim Bakanlığı olarak Genel Müdürlerimiz, Bakan Yardımcılarımız, istatistiksel veri hazırlayan uzmanlarımız, uluslararası raporları takip eden, değerlendiren uzmanlarımızla birlikte buraya gelmeden önce ciddi hazırlıklar yaparak sizlere özet de olsa bazı bilgiler veriyoruz. Bir kere şunu kabul etmiyorum; bizim verdiğimiz verileri değil, size sendikalardan gelen ya da daha kısıtlı imkanlarla elde ettiğiniz verilerle bizimkileri karşılaştırmanız mantıken tutarlı değil. Bir kere önce bunun altını çizeyim. İkincisi, ben 1994 yılından beri eğitimin içerisindeyim, üniversiteye araştırma görevlisi olarak başladım ve birçok üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştım; Milli Eğitim Bakanlığında 5,5 yıla yakın bir süre müsteşarlık yaptım. Dolayısıyla, bu konuda lütfen bizim de en az sizin kadar Türkiye'deki eğitim-öğretim sisteminin bilimsel, laik, demokratik ve çağdaş bir eğitim sistemi kurgulamaya çalıştığımızı lütfen kabul edin. Defalarca bununla ilgili açıklama yapmamıza rağmen, defalarca bu konuda sizlere meramımızı anlatmamıza rağmen Cem Karaca'nın şarkısındaki gibi sizler kendinizi her şeyi bilen, bizleri ise hiçbir şey bilmeyen insanlar pozisyonunda lütfen değerlendirmeyin, bu gerçekten kırıcı oluyor" ifadelerini kullandı.

'PROTOKOL YAPTIĞIMIZ YAPILARI 'CEMAAT' YA DA 'TARİKAT' OLARAK KODLAMANIZ SİZİN İDEOLOJİNİZ'

Milli Eğitim Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan protokollerden bahseden Bakan Tekin'e, muhalefet milletvekilleri işbirliği yapılan STK'ların 'tarikatçı' olduklarını söyledi. Bunun üzerine Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Çok ayıp, benim biraz önce okuduklarım hangi cemaatti? Bakın, ben diyorum ki: ben hukuken bir protokol imzalayabilmek için karşımda bir gerçek ya da tüzel kişi olmak durumunda. 'Cemaat' ya da 'Tarikat' diye bir tüzel kişilik var mı, nasıl imzalayacağız, kiminle imzalayacağız arkadaşlar? Protokol yaptığımız yapıları, 'Cemaat' ya da 'Tarikat' olarak tanımlamak sizin kendi ideolojik kodlamanız, o sizin takdirinizdir. Ben hukuk devleti sınırları içerisinde ilgili kamu kurumlarının 'Sivil toplum' olarak tanımladığım, aksine hiçbir belgenin olmadığı bir durumun içerisinde olmam eğer Vakıflar Genel Müdürlüğü bir vakfı kapatırsa protokolümüz varsa iptal ederiz; bu, bir. İki, burada geçen bütçede de açıklamama rağmen alenen, göstere göstere bazı arkadaşlar yalan söylüyorlar, diyorlar ki, 'Cemaatlere ya da tarikatlara para aktardınız, kaynak aktardınız.' Ben geçen yıl da söyledim, dedim ki, bir tane bir tane vakıf gösterin, bir tane dernek gösterin eğer protokolümüzü iptal etmezsek bakın, hiçbir şey bilmiyorum, bunun altını çizerek söylüyorum. Biz hiçbir sivil toplum örgütüne Milli Eğitim Bakanlığının ya da kamunun bütçesinden zerre miktarı kaynak ayıracak bir protokol yapmayız. Sivil toplum örgütleri arasında da bize yakın, bize uzak, bilmem ne ayrımı yapmayız, ben hukuk devletinin formasyonu içerisinde davranıyorum."

'BELEDİYELERİN YAPTIĞIMIZ PROTOKOLÜN ŞARTLARINA UYMASINI İSTİYORUZ'

Bakan Tekin, belediyelerle protokol yapmamaları üzerine gelen eleştirileri değerlendirerek, "Belediyelerle protokol yapıyoruz ancak bir belediyenin yaptığımız protokolün şartlarına uymasını istiyoruz. Belediyeye diyorum ki, 'Bir ilçe belediyesisiniz, siz bu ilçedeki hangi okullara, ne tür hizmet verecekseniz söyleyin, biz protokole yazalım.' Bir tane okula hizmet verip, şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile geçen yıl bir tartışma yaşadık, biliyorsunuz. Benim tespitime göre 13, Başkanın tespitine göre 80 küsur okulda bir gün temizlik yapmış belediye ve şöyle söylediler, 'Ankara'daki okulları biz temizliyoruz.' Peki, Ankara'da kaç okul var? Bakın, Ankara'daki bütün okulların temizliğini yapma protokolü yapıyorsanız yapalım. 'Yapamayız.' O zaman, kusura bakmayın yani böyle bu şekilde doğru değil" diye konuştu.

'15 MİLYON İSTANBULLUNUN KİŞİSEL VERİLERİNİ SATAN BİR KİŞİYE NİYE BİR ŞEY DEMİYORSUNUZ?'

Karma eğitim ile ilgili yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını dile getiren Bakan Tekin, ihtiyaç duyulması halinde kız ve erkek ortaokullar açılabilmesinin hükmünün var olduğunu ekledi.

Diploma ve denkliklerde sahtecilik ile ilgili sorulara cevap veren Bakan Tekin, "Ben Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Erol Hocam YÖK Başkanı olarak bu konudaki her olayın arkasında soruşturmamızı açtık, gereğini yapıyoruz. Peki, ben bir soru soracağım: 15 milyon İstanbullunun kişisel verilerini, siyasi çıkarları uğruna satan bir kişi için niye bir şey demiyorsunuz? Ben soruyorum, size söz geldiği zaman cevap verirsiniz, şimdi devam edelim. Siz hiç iftira atmıyorsunuz yani? İftira falan atmıyorum. Ben Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinden okuyorum" dedi.

'253 BİN 940 İŞLETME İNCELENDİ'

Bakan Tekin, köy okullarını açtıklarını kaydetti ve 1 öğrencinin olduğu köy okulu sayısının 41, 2 olan 81, 3 olan 122, 4 olan 158, 5 olan 204, 6 olan 196, 7 olan 241, 8 olan öğrencinin olduğu köy okulu sayısının ise 190 olduğunu vurguladı. Bakan Tekin, MESEM'lerde hayatını kaybeden çocuklar ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Burada öyle bir şey yapıyorlar ki, biz de bir babayız, ben bir öğretim üyesiyim, bir eğitimciyim ve bu olayların hepsinden en az sizler kadar rahatsız oluyoruz ve bununla ilgili de gerekli tedbirleri, gerekli soruşturma süreçlerini yürütüyoruz. MESEM'lerle ilgili olarak ben şunu söyleyeyim: MESEM'e kaydolmak için 14 yaşını doldurmuş olmak şartı var. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Asgari Yaş Sözleşmesi'nin 6'ncı madde hükümlerine uygun olması sebebiyle bu sınır 14'tür. Buradan hareketle devam ediyorum. Anayasamız başta olmak üzere, uluslararası sözleşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca koordine edilen, takibi yapılan iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda bütün bu işletmeler MESEM kapsamında veya bizim protokol okullarımızdaki iş yeri ve beceri eğitimlerinin tamamı bu mevzuata uygun olarak tasarlanmak zorundadır. Biz bir iş yerinde buna izin vereceksek bütün bu taramaları yapıyoruz ve bunu da şikayetler dışında, rutin olarak her dönem yapıyoruz. Mesela, bu yıl 253 bin 940 işletme incelenmiş ve bunların içerisinden 23 bin 252 tanesi koşulları yerine getirmediği için kapatılmıştır. Olmaması için biz gerekli tedbirleri alıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Daha yapıcı olmanızı en azından ben arzu ederim."

'10 KASIM İLE İLGİLİ BİR ART NİYET YOK'

10 Kasım tarihinin tatile denk getirildiği yönündeki eleştirileri cevaplayan Bakan Tekin, "Bizim 10 Kasım'la ilgili herhangi bir 10 Kasım'a tatili denk düşürmek gibi bir hedefimiz yok. Bakın, geçen yıl pazara denk düşmüştü. Onu da mı biz yaptık? Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda buna daha çok dikkat edeceğimizi söyleyip geçeyim bu kısmı, burada kesinlikle bir art niyet olmadığını söyleyeyim. 10 Kasım'la ilgili şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Biz 4-8 Kasım haftası Atatürk'le ilgili okullarımızda etkinlik yapılması, anma etkinliklerinin yapılmasıyla ilgili okullara yazı gönderdik. Sonra, cumartesi günü tekrar dedik ki, 'Bakın, okullarımızda 10 Kasım günü etkinlik yapmak isteyen okullarımız halka açık, isteyen gönüllülük esasına göre etkinlik yapabilir.' Ancak bir siyasi parti, 'Biz parti olarak okulda etkinlik yapacağız' dediğinde bu artık bizim müdahale etmemiz gereken bir şeydi ve bizim engel olmaya çalıştığımız şey buydu" değerlendirmesinde bulundu.

'OKULLARIMIZDA 130 BİN TEMİZLİK ELEMANI ÇALIŞIYOR'

Bakan Tekin, 2002 yılında devraldıkları eğitim sistemine ilişkin, "2002'de okullarımızda üç öğün yemek veriliyordu, biz kaldırdık. 2002'de bütün okullarımızda kadrolu temizlikçi vardı, biz kaldırdık. 2002'de bütün okullarda güvenlikçiler vardı, biz kaldırdık. Bakın, şu anda okullarımızda, 60 bin okulumuzda 130 bin temizlik elemanı çalışıyor. Lütfen, bizim size verdiğimiz bilgiler üzerinden hareket edin" ifadelerini kullandı.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Bakan Tekin'in soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Milli Eğitim Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu, 21 Kasım saat 10.00'da toplanmak üzere kapattı.