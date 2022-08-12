Bakan Soylu'dan Seyit Torun'un 'CHP'li belediyeler için İçişleri'nde birim oluşturuldu' iddiasına videolu yanıt

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu" iddiasına videolu yanıt verdi. İçişlerinde kanunsuz birim kurulamayacağını ve hiçbir memura gelişigüzel iş verilemeyeceğini ifade eden Soylu, CHP'ye karşı bir ayrımcılığın olmadığını belirterek CHP, AK Parti ve MHP için açılan araştırma ve ön inceleme sayılarını paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında İçişleri Bakanlığı'nda CHP'li belediyeleri izlemek için bir birim kurulduğunu iddia etmişti. Torun, "Bizi de bir şekilde olmadık suçlar uydurarak açığa almaya çalışıyor. Bir şekilde bütün belediyelerimize müfettişler göndererek, denetim değil 'gidin ne olursa olsun bir suç bulun, bana bir dosya getirin' diye çaba içerisinde. Biz biliyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda bir birim kuruldu ve sadece bizim belediyelerimiz için 'gidin bulun, bulamazsanız sizi cezalandırırım' diyerek bu yapı harıl harıl çalışıyor. Bu milli irade gaspıdır, milli iradeye saygısızlıktır" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN SOYLU'DAN VİDEOLU PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Torun'un bu iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Devleti itibarsızlaştırmak, denetimi etkisiz kılmak, böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak... Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez. 'CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu' yalanı. Doğrular, rakamlarıyla videoda" notunu düştü.

RAKAMLARLA YALANLADI

İddialar hakkında Soylu, "İçişleri Bakanlığı'nda rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz gelişigüzel iş verilemez. Bu iddianın sahibi belki bilmez ama bu ülkede idari hukuku bir disiplin vardır" dedi. Ardından CHP, AK Parti ve MHP için açılan araştırma ve ön inceleme sayılarını paylaşan Soylu, ortada bir ayrımcılığım olmadığını ifade etti.