Bakan Soylu'dan canlı yayında İmamoğlu açıklaması: Cezası onaylandığı zaman görevden alırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası hakkında konuştu. Verilen cezayı doğru bulduğunu belirten Soylu, "İstinaf ve yargıtay onayladığı anda İmamoğlu'nu görevden alırım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te yayınlanan Göksu Öngören Özgür ile "Ne Oluyor?" programına konuk oldu. Bakan Soylu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası alan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu.