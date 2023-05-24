Bakan Özer: "Türkiye son 20 yılda kabuklarını kırdı"

ORDU Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin son 20 yılda kabuklarını kıran bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye artık her alanda üreten bir ülke, üretim kapasitesini arttırdıkça diğer rekabet ettiğimiz ülkelerin tedirgin olması kadar doğal bir şey yoktur" dedi.

Bakan Özer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve beraberindekiler ile birlikte Ordu Müteahhitler Birliği Derneği'ne ziyarette bulundu. Ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Özer, tüm sektörlerle birlikte Ordu'yu daha güçlü hale getirebilmek için yoğun çaba ettiklerini söyledi. Bakan Özer, Türkiye'nin son 20 yılda kabuklarını kıran bir ülke haline geldiğini belirterek, "Önümüzde çok kritik bir seçim var. Derdimiz Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız önderliğinde çıkmış olduğu bu yolculuğu güçlü bir şekilde devam ettirmek. Çünkü Türkiye gerçekten son 20 yıl içerisinde her alanda kabuklarını kıran bir ülke. Eğitimde altyapıda ulaştırmada, savunma sanayide artık Türkiye üreten bir ülke. Üretim kapasitesini arttırdıkça diğer rekabet ettiğimiz ülkelerin tedirgin olması kadar doğal bir şey yok. Çünkü gerçekten çok vahşi bir şekilde rekabetin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Onun için üretimin önündeki engellerin, kotaların neler olduğunu uluslararası çapta hepimiz biliyoruz. Finans dünyasındaki gerçekleşen operasyonların ne olduğunu, neye karşılık geldiğinin arka planını görebilecek durumdayız. Onun için Türkiye'nin yazmış olduğu bu hikayenin devam etmesi lazım. Birlik beraberlik içerisinde olup gerçekten hiçbir ayrım yapmaksızın bu ülkenin her vatandaşımın değerli olduğu ve hizmete layık olduğu bilinciyle hareket ettiğiniz zaman çözülebilecek çözülemeyecek hiçbir problem yoktur" ifadelerine yer verdi.