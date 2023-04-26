Bakan Özer: MESEM Kanunu'ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı (3)

GENÇLERLE BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Prof. Mahmut Özer, Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen 'Gençlik Bakanıyla Buluşuyor' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, bir ülkenin beşeri sermayesinin niteliğini artırmadaki en önemli enstrümanın eğitim olduğunu belirterek, "Bir ülkenin en değerli sermayesi beşeri sermayesidir. Beşeri sermayesinin niteliğini artırmadaki en önemli enstrüman da eğitim. Bu bilinçle bugün rekabet etmiş olduğumuz ülkeler, 2'nci Dünya Savaşı'nın sonunda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde yüze ulaştırdılar. 2000'li yıllara bir bakın. 2000'li yıllarda 5 yaşındaki Türkiye'deki okullaşma oranı yüzde 11. Yani 5 yaşındaki 100 çocuğun sadece 11 tanesi okul öncesi eğitim alıyordu. Lise, yüzde 44. Yani 100 lise öğrencisinin 56 tanesi lise dışında. Yükseköğretim yüzde 14. Net okullaşma oranı. Yani Türkiye, 1'inci yüzyılın son 20 yılına gelirken beşeri sermayesindeki o geleceği olan gençleri eğitimle buluşturamadığını görüyoruz. Bunu buluşturamadığı gibi başörtüsü yasaklarıyla, kat sayı uygulamalarıyla da eğitimin önüne sürekli bariyerler çıkarttığını görüyoruz" dedi.

"Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada yurt kapasitesi 1'inci olan ülke. 845 bin yatak kapasitesi olan bir ülke. Ama birileri bunlar yapılmamış gibi sizleri sürekli savunma konumuna gitmeye çalışıyor. Daha acı olanı nedir biliyor musunuz? Bu birileri beyannamelerinde eğitimle ilgili konuştukları şeylere bakıldığı zaman şunu görürsünüz; onları zaten biz yaptık. Bizim yaptığımıza onlar 'yapacağız' diyorlar. O zaman iki ihtimal ortaya çıkıyor. Bir; biz doğru yoldayız. İki; yapılanları göremeyecek kadar sahadan uzaklar."