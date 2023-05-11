Bakan Mustafa Varank, gençlerle buluştu: Gençlerin sesinin Meclis'te duyulmasını önemsiyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg T10X Kapadokya rengi ile seçim bölgesi Bursa'dan, Yalova'ya gitti. Burada gençlerle buluşan Bakan Varank, "Gençlerin sesinin Meclis'te duyulmasını, bu ülkenin kaderine etki etmesini önemsiyoruz" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg T10X Kapadokya rengi ile seçim bölgesi Bursa'dan, Yalova'ya gitti. Burada gençlerle buluşan Bakan Varank, "Gençlerin sesinin Meclis'te duyulmasını, bu ülkenin kaderine etki etmesini önemsiyoruz" dedi.

Bursa 2'nci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Mustafa Varank, Togg ile Yalova'daydı. 17 Ağustos Parkı'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılan Bakan Varank'a AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü eşlik etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan ve gençlerle sohbet eden Bakan Varank, gençlerin imkan tanındığında birçok işi başarabilecek kapasitede olduklarını belirterek, "Biz gençlerimizin yaptığını görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı da inşa edeceklerinden eminiz. Gençlerin sesinin siyasette daha fazla duyulmasını istiyoruz. En genç milletvekili adayları bizim listelerimizde. Bunu yapan başka bir siyasi hareket yok. Biz gençlerin sesinin Meclis'te duyulmasını, bu ülkenin kaderine etki etmesini önemsiyoruz. Bunun için bu çalışmaları yapıyoruz ama muhalefet ne diyor? Çoluk çocukla meclisi mi dolduracaksınız? Biz geçlerimizin neler yapabileceklerinin farkındayız ve her zaman onların yanındayız" dedi.

Programın ardından Bakan Varank, gençlere 'Togg kullanmak isteyen var mı?' dedi. Daha sonra ehliyetini kısa süre önce alan bir genç ve arkadaşlarıyla T10X'e binen Varank, kent sahilinde tur attı.