Bakan Memişoğlu, Yunus Emre Devlet Hastanesi Erişkin Arındırma Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "(Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı) Bu eylem planını herkesin sahiplenmesi ve bu eylem planına göre paydaşların gereğini yapması gerekiyor ama öncelikli olarak toplumun ve bunu kullanma aşamasına gelmeden engelleyici unsurların ön plana geçmesi lazım." dedi.

Eskişehir Sanayi Odası'nda basına kapalı gerçekleştirilen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Eskişehir Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na başkanlık eden Memişoğlu, daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi Erişkin Arındırma Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Memişoğlu, törende yaptığı konuşmada, çok önemli ve anlamlı bir binayı hizmete açacaklarını belirterek, merkezin bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere şifa verecek ve onların yeniden yaşama tutunmasını sağlayacak çok özel bir yer olduğunu söyledi.

Binanın, bağımlılıktan temizlenmek ve onsuz yaşamayı öğrenme alanı olduğunu kaydeden Memişoğlu, "Zor bir yer. Neden zor? Çünkü esasında bağımlılık, bağımlı olmadan önceki alanda kolay. Bağımlı olduktan sonra temizlenmek ve onunla mücadele destek gerektiriyor. İşte burası onu yapacak. Bizim öncelikli hedefimiz, bağımlılığı başlamadan engellemek." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, öncelikli hedeflerinin bağımlılığı başlamadan engellemek olduğunu ve bunun için mücadelelerinin 2018 yılından beri bir eylem planıyla sürdüğünü vurguladı.

2024-2028 Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı'nın hayata geçirildiğini anımsatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"3-4 ay evvel biliyorsunuz, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçirdik. Bağımlılıkla veya maddeyle mücadele, çok kapsamlı ve paydaşlı bir mücadele. Toplumun bilincini, arzı engelleyici güvenlik önlemlerini ve bununla mücadelenin çok zor olduğu bir alan. Onun için bu eylem planını herkesin sahiplenmesi ve bu eylem planına göre paydaşların gereğini yapması gerekiyor ama öncelikli olarak toplumun ve bunu kullanma aşamasına gelmeden engelleyici unsurların ön plana geçmesi lazım. Bunun da en önemlisi maalesef tütün kullanımı."

"Sağlığınız için, geleceğiniz için büyük bir tehdit"

Memişoğlu, maddeyi başlanmasının engellemesi veya azaltılması için koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin ön planda tutulması gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'de sigara içme oranlarının, özellikle genç ve kadınlarda artma eğiliminde olduğunu aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün neredeyse yüzde 30 oranında insanımız sigara içiyor. Akciğer kanseri konusunda dünyada maalesef en fazla olan ülkelerden bir tanesiyiz. Özellikle gençlerimize zor zamanlarda 'puff' dedikleri veya 'elektronik sigara' denen maalesef içinde ne olduğu belli olmayan ve bağımlılığın esasında ilk adımı olan bir saldırı olduğunu özellikle belirtmek isterim."

Gençlere seslenen Memişoğlu, "Bu sizin için, sağlığınız için, geleceğiniz için büyük bir tehdit. 'Bundan bir şey olmaz. İçinde bir şey yok. Ne olacak herkes kullanıyor. Sende kullansan bir şey olmaz. Zaten bir süre sonra bırakırsın.' diyen insanlara kanmayın. Onun için bu konuda hep beraber bu bilinci oluşturmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımlılık ve maddenin bir topluma yönelik kimyasal saldırı olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan gelir elde etmek isteyen, bunu bir finans kaynağı olarak görülerek toplumu zehirleyen ve maalesef toplumun öz değerlerine, öz saygısına saldırı olarak düşünmek gerek. Onun için toplumun koruyucu ve bilinçlendirici tarafının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hastane, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM), klinikler, Bağımlı Hastalar için Rehabilitasyon Merkezleri (BAHAR) olarak biz bağımlı olan bütün vatandaşlarımızın hizmetlerine amadeyiz. Onlara elimizden geldiği kadar burada destek vermeye çalışıyoruz. Buralarda bunları arındırdıktan sonra BAHAR veya rehabilitasyon merkezlerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla, Yeşilay'ımızla ve yerel yönetimlerimizle elimizden geldiğince ortamlarını değiştirip yeniden maddeye başlamamalarını sağlatmaya çalışıyoruz."

"Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz"

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık hizmetlerinde son 22-23 yılda inanılmaz işler başardıklarını vurguladı.

Bugün Türkiye'de 177 bin yatak hizmeti sunulduğuna değinen Memişoğlu, "Koğuş sistemini, 3-4 kişilik odaları bırakın, tek kişilik, çift kişilik tuvaletli banyolu odalar olduğunu düşünün. Onun için biz sağlık hizmetlerinde artık dünyanın en iyi sağlık hizmeti veren, insan gücüyle en iyisi olan, altyapısı en iyi olan sağlık ülkesiyiz." diye konuştu.

Memişoğlu, toplumun hekimine ve aile hekimine güvenmesini istediğini dile getirerek, şunları bildirdi:

"Ben şundan duydum. Şu ilacı yazın' demesini değil. Benim şu rahatsızlığım var. Ne gerekiyor diye? Hekimine sormasını bekliyorum. En önemlisi de koruyucu hekimlik dediğimiz aile hekimliğine başvurmalarını istiyoruz. Bizim şehir hastanelerimiz, AMATEM'lerimiz her zaman hazır. Dünyanın en iyi teknolojisi her zaman hazır olan bir sağlık sistemimiz var. Dünyanın en iyi sağlık çalışanları, en kaliteli, bilgili sağlık çalışanları olan ülkesi olduğumuzun herkes tarafından bilinmesini istiyorum."

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise bağımlılıkla mücadele konusunda valilik koordinasyonunda kurullarının büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yapımı gerçekleştirilen Yunus Emre Devlet Hastanesi Erişkin Arındırma Merkezi'nin bağımlılıkla mücadeleye önemli katkı sunacağını belirten Aksoy, "Bir şekliyle maddeye ulaşan insanlarımızın tedavileri konusunda Eskişehir ili olarak bizi daha iyi bir konuma taşımış olacak." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da bağımlılığın bireyin sadece kendi hayatını değil ailesini, çevresini ve tüm toplumu etkileyen büyük bir sorun olduğunu altını çizerek, "Ne yazık ki madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklar, insanların sağlığını tehdit etmekle kalmıyor aynı zamanda sosyal yapımızı da zayıflatıyor. Bu nedenle bağımlılıkla mücadele sadece bireysel bir sorun değil hepimizin ortak mücadelesi." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici'nin de konuşma yaptığı açılış töreninde, İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyelerince kurdele kesildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ile Nebi Hatipoğlu ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın yanı sağlık çalışanlarının katıldığı tören, hizmete giren merkezin gezilmesine sona erdi.

Bakan Memişoğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, Albayrak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.