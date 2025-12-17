Bakan Memişoğlu, Sincan'da Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye'de şu anda 8 bin 300 aile sağlığı merkezimiz, 29 bin 800 aile sağlığı hekimimiz ve 330 sağlıklı hayat merkezimiz var." dedi.

Memişoğlu, Sincan'da inşa edilen Mareşal Çakmak Sağlıklı Hayat Merkezi ve 9 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu, "koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemi, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini anımsatan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye" hedefinin, vatandaşların hastalanmadan önce sağlıklarının koruması ve bu konuda bilinçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çekerek, "Türkiye'de şu anda 8 bin 300 aile sağlığı merkezimiz, 29 bin 800 aile sağlığı hekimimiz ve 330 sağlıklı hayat merkezimiz var. 954 kamu hastanemiz var. Birinci basamakta da 1202 tesisimizin inşaatını planladık ve bir kısmını sürdürüyoruz. Son bir yılda 302 aile sağlığı merkezini hizmete aldık. 461 aile sağlığı merkezimizin de inşaatı devam ediyor." diye konuştu.

Vatandaşlara sağlık taraması yaptırma çağrısı

Vatandaşların hastalanmadan önce aile hekimlerine başvurmasını ve sağlık taramalarını yaptırmasını istediklerini kaydeden Memişoğlu, "Son bir yıldır tam 15 milyon vatandaşımız hiç aile hekimine gelmemişti. Biz şu anda 15 milyon vatandaşımızı aile hekimleriyle buluşturuyoruz. Özellikle koruyucu ve birinci basamakta, toplumu sağlıklı kalmaya yönelik koruyucu hekimlik politikalarıyla desteklemeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Memişoğlu, birçok işlemin ve hizmetin sağlıklı hayat merkezlerinde sunulduğunu vurgulayarak, bu merkezlerde diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimci ve diş hekimine kadar birçok birimin bulunduğunu söyledi.

Bu hizmetlerin ücretsiz sunulduğunu anlatan Memişoğlu, MHRS üzerinden randevu alınabileceğini anımsattı.

Memişoğlu, sağlıklı hayat merkezlerinde, meme, rahim, bağırsak kanseri taramalarının yapıldığına dikkati çekerek, "Erken safhada vatandaşlarımızın kanser olup olmadıklarını tespit ediyoruz. Aynı zamanda mamografi de çekiyoruz. Çok net söylüyorum son bir senede 19 bin vatandaşımıza erken kanser teşhisi koyarak hayatlarının değişmesine vesile olduk. " ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sezaryen oranlarının yüksekliğine vurgu yaparak, sağlıklı hayat merkezlerinde doğum sürecine ilişkin danışmanlık hizmeti verildiğini, anne adaylarının doğuma hazırlandığını ve bu kapsamda Doğum Eylem Planı ile "Anne Yolculuğu" adlı mobil uygulamalarının hayata geçirildiğini aktardı.

Memişoğlu, bütün sağlıklı hayat merkezlerinde ebe polikliniği bulunduğunu vurgulayarak, bu hizmetlerin ücretsiz olduğunu ve özelikle ilk gebeliğin son üç ayında anne adaylarına ebe tahsis ettiklerini dile getirdi.

"Türkiye, akciğer kanserinde dünyada ilk üçte"

Toplumun 3'te 1'ine yakın kısmının tütün kullandığını söyleyen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye, maalesef akciğer kanserinde dünyada ilk üçte. KOAH hastalığı, nefes alamama problemleri yaşlı grubumuzun büyük kısmında var. Bugün periferik hastalık, damar hastalıkları, kalp hastalıkları dediğimiz hastalıkların en büyük sebebi sigara ve tütün bağımlılığı. Toplum olarak her birimizin mücadele etmesi lazım. Sigara içen vatandaşlarımızın yüzde 99,9'unun sigarayı bırakmak istediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımıza yardım etmek için hazırız. Hatta bunların özellikle bizim sağlık tesislerimize gelme konusunda tereddüt yaşadıklarını bildiğimiz için parklarda, kalabalık alanlarda mobil sigara poliklinikleri oluşturduk. Aile Hekimliklerimizde ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'mizde sigara bırakma poliklinikleri açtık. Takipleri, hizmetleri ve ilaçları ücretsiz veriyoruz. Sigarayı bırakmanın zamanı şimdi olsun. Bir sağlık bakanı olarak bu ülkede nüfusun üçte birinin sigara içmesini istemiyorum. Bu durum, kiloyla birlikte vatandaşlarımız için en büyük risklerden birini oluşturuyor. Onun için gelin Türkiye'yi Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi olmaktan çıkaralım."

Bakan Memişoğlu, Türkiye'de randevu sorunu olmadığını, aile hekimlerinin gerek gördüğü taktirde hastanelerden vatandaşlar için randevu alabildiğini ifade etti.

Bugün itibariyle 1859 ilacı aile hekimlerinin yazabildiğini belirten Memişoğlu, "Bugün 72 ilaç daha SGK kapsamına girdi. Aile hekimleri aynı zamanda sizin hastalığınızı geçmişten beri takip eden hekim olduğu için hangi doktora neden gönderileceğini bilen hekim." açıklamasını yaptı.

"Ankara'da sağlıklı hayat merkezi sayısını 11'e ulaşacak"

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de açılışı yapılan ve hizmete giren Mareşal Çakmak Sağlıklı Hayat Merkezi ve 9 No'lu Aile Sağlığı Merkezi hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların, aynı çatı altında, bütüncül bir yaklaşımla birinci basamak sağlık hizmetlerine kolay ve etkin şekilde erişebileceğini aktaran Kurtcebe, Mareşal Çakmak Sağlıklı Hayat Merkezinde koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin ücretsiz sunulacağını belirtti.

Kurtcebe, açılışını gerçekleştirdikleri merkezle Ankara'da sağlıklı hayat merkezi sayısının 11'e ulaştığını ve aile hekimliği birimi sayısının da 1924'e yükseldiğini kaydetti.

Ankara Valisi Vasip Şahin de Ankara'daki sağlık hizmetlerinin Türkiye ortalaması üzerinde olduğunu belirterek, "2024'de yaklaşık 85 milyon vatandaşımız sağlık birimlerimizden hizmet almış. Her bir Ankaralı ortalama 13 defa hizmet almış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'ın Ankara'nın en hızlı büyüyen ilçesi olduğunu ifade ederek, sağlık alanındaki çabalarını sürdürmeye devam edeceklerini aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından sağlık merkezinin açılışı yapıldı.