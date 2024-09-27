Üye Girişi
Haberler

Bakan Memişoğlu: 'Dünyada böyle bir depremin yarasını sarabilecek başka millet yok'

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Amasya Üniversitesi'ndeki akademik yıl açılışında asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası yapılan çalışmalara dikkat çekerek, böyle büyük yaraları sarabilecek başka bir milletin olmadığını vurguladı.

Bakan Memişoğlu: "Dünyada böyle bir depremin yarasını sarabilecek başka millet yok"

AMASYA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Amasya Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılı açılışında ilk dersi verdi. Ardından Tıp Fakültesi Morfoloji binasının açılışını yaptı.

11 ilde çok büyük bir yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olan asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki 2 büyük depremin yaralarının sarılmasına işaret eden Bakan Memişoğlu, "Dünyada böyle bir yarayı sarabilecek topluluk yok, başka millet yok" dedi.

Deprem bölgesindeki çalışmaları takip ettiğine değinen Kemal Memişoğlu, "200-300 yıldır görülmemiş bir deprem olmuş bilim camiasının tanımlayabildiği depremlerden bahsediyoruz. Dünyanın en büyük felaketlerinden birisi olmuş. Hep beraber koşmuşuz, gitmişiz. Oranın yarasını sarmaya kalkmışız. Dünyada böyle bir yarayı sarabilecek topluluk yok, millet yok. Şimdi gittim geçen. Binaları yapıyorlar, her şeyi ayağa kaldırıyorlar. Biz bunu peki rehavetteyken neden bir araya gelip yapamıyoruz? Bunu sorgulayacağız. Bundan sonra bir araya geleceğiz. Bunu hep beraber yapmak zorundayız. ve en önemli şey insanlara yatırım yapmak zorundayız. Sizlere, bilime yatırım yapmak zorundayız" diye konuştu.

Tıp Fakültesi Morfoloji binasının açılışını da gerçekleştiren Bakan Memişoğlu, öğrencilerle de sohbet etti. Açılışa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile diğer yetkililer de katıldı.

Bakan Memişoğlu: 'Dünyada böyle bir depremin yarasını sarabilecek başka millet yok'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Politika

Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı Politika Eğitim Sağlık Deprem Amasya

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış: Ölümse ölüm, idamsa idam

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Iron Maiden'dan dinlediğiniz "The Trooper" adlı şarkı,Osmanlı Devleti'nin de yer aldığı hangi savaş sırasında gerçekleşen bir süvari hücumunu konu Hangi adda bir köpek balığı türü vardır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Hangisi The Beatles grubunun bateristidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Müziğini dinlediğiniz türküde "kalaylı" olarak bahsedilen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Timurlu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları! Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları Yalı Çapkını Halis Ağa nerede, neden yok? Dinlediğiniz "Sus Duymasın" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları! Borussia Dortmund Bochum maçı CANLI izle! (beIN Sports) Dortmund Bochum maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sivasspor Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });