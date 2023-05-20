Bakan Kurum Tuzla'da esnaf ziyaretleri yaptı ve vatandaşlara dondurma ikram etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge'den Milletvekili seçilen Murat Kurum, Tuzla'da AK Parti İlçe Teşkilatında Partililer ile istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Kurum, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bakan Kurum tezgahın başına geçti, vatandaşlara dondurma ikram etti

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge'den Milletvekili seçilen Murat Kurum, Tuzla'da AK Parti İlçe Teşkilatında Partililer ile istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Kurum, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge'den Milletvekili seçilen Murat Kurum Tuzla'da AK Parti İstişare Toplantısında partililer ile bir araya geldi. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmanın ardından Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile birlikte Tuzla'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafları ziyaret eden bakan, bir dondurmacıda tezgahın başına geçerek vatandaşlara dondurma ikramında bulundu. Bakan Kurum Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "İşlerinin başında durmak yerine il il gezenlere, üstlerine vazife olmayan işlere kalkışanlara milletimiz sandıkta en güzel cevabı verdi" dedi.

"İşlerinin başında durmayanlara milletimiz cevabı verdi"

Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığında konuşan Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdu. Kazanıyoruz dediler. Öndeyiz dediler. Seçim gecesi aziz milletimizin iradesine saygısızlık ettiler. Manipülasyon yapmaya çalıştılar. Ama ne oldu? İşlerinin başında durmak yerine il il gezenlere, üstlerine vazife olmayan işlere kalkışanlara milletimiz sandıkta en güzel cevabı verdi. Filmler çekip sosyal medyadan yayınlamayı icraat sayanlar bu seçimde de kaybetti. Hamdolsun, bu seçimde yine algı değil, hakikat kazandı" dedi.

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