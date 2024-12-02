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Bakan Kurum, Riyad'da BM Çölleşmeyle Mücadele Konferansı'na Katıldı

Bakan Kurum, Riyad'da BM Çölleşmeyle Mücadele Konferansı'na Katıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı'na katılarak Türkiye'nin kuraklık ve çölleşme ile mücadeledeki çalışmalarını anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'da düzenlenen BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı'na katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Bakan Kurum, konferansın Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'nda konuştu. Bakan Kurum, çölleşme ve kuraklıkla mücadelede küresel iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, "Bugüne kadar yapılan çalışmaları özellikle de Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası'nın 'Entegre Kuraklık Yönetimi' konusunda ülkelere verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. En son Cenevre'de düzenlenen 'Kuraklığa Dayanıklılık+10' başlıklı ulusal kuraklık politikaları ile ilgili toplantıların sonuçlarını önemsiyoruz. Bu çıktıların Riyad'daki müzakerelere de ışık tutacağına inanıyoruz" dedi.

"Kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasındayız"

Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarını anlatan Bakan Kurum, "Ülkemiz hem coğrafi konumu hem de iklim değişikliğinden dolayı kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır. Bu durum kuraklık direncinin sağlanmasında, risk yönetimini merkeze alan proaktif kuraklık yönetimi anlayışını daha da önemli hale getirmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla meteorolojik kuraklık durumunu anlık olarak izliyor, kamuoyuyla paylaşıyor ve muhtemel risklere karşı tedbirler alıyoruz. Yine tüm havzalarımızda sektörel kırılganlıkları dikkate alarak kuraklık yönetim planlarımızı hazırlıyoruz. Bu süreçte katılımcı bir yaklaşımla, bilim adamlarının, kuraklıktan etkilenen tüm sektör temsilcilerinin ve halkımızın katkılarını alıyoruz" dedi.

"Yerel iklim değişikliği eylem planlarımızı hazırlayacağız"

Türkiye'nin 2024-2030 yıllarına ilişkin "Ulusal Çölleşmeyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı" ile "İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı"nı revize ettiğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Bu planların ikinci aşaması olarak tüm illerimiz düzeyinde 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarını' hazırlayacağız. Ayrıca yutak alanlarımızı artırmak amacıyla havza bazlı çölleşme eylem planlarımızı yapmayı sürdürüyoruz" dedi.

"Türkiye etkin katılım sağlıyor"

"Planlama ve koordinasyonun çölleşme ile mücadelede ne kadar hayati önemde olduğunun farkındayız" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, "Ancak biliyoruz ki kuraklığa karşı dayanıklılık, ulusal çabaların ötesinde bölgesel ve küresel iş birliğini gerektiriyor" mesajını verdi. Türkiye'nin insanlığın geleceğini ilgilendiren bu toplantılarda deneyimini paylaştığını belirten Bakan Kurum, "Türkiye olarak yüksek bir duyarlılıkla her zaman insanlığın geleceğini ilgilendiren bu toplantılara etkin bir katılım sağlıyor ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Afrika'da, Orta Asya'da ve diğer bölgelerde arazi restorasyonu faaliyetlerine ve kapasite geliştirme çalışmalarına verdiğimiz destek bunun bir göstergesidir" dedi.

Türkiye pavilyonu açıldı

Bakan Kurum, Riyad'daki temasları kapsamında COP16'daki Türkiye Pavilyonu'nun açılışını da gerçekleştirdi. Bakan Kurum, "Burada dünyada çölleşme ve erozyonla mücadelede eden ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerek erozyonla mücadelede gerek çölleşmeyle mücadele noktasında attığı adımları tüm dünyayla paylaşıyor olacağız" dedi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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