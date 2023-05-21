Bakan Kurum: Milliyetçilik Türkiye'ye eserler kazandırmakla olur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Belediyesi'nde BEM-BİR-SEN üyeleri ile bir araya geldi. Konuşmasında milliyetçilik ve İstanbul'da yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Üsküdar Belediyesi'nde BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği) Üyeleri ve Yönetimleri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

"39 İLÇEDE 963 MAHALLEDE ÇALIŞIYORUZ"

"MİLLİYETÇİLİK BATI BAŞKENTLERİNDEN DEĞİL, TÜRKİYE'DEN EMİR ALMAKLA OLUR"

Bakan Kurum, "Seçimden önce Londra'daki tefecilerden borç, Almanya'dan danışman, Avrupa'dan 'aferin' sipariş ettiler! Yetmedi, Teknofest Meydanını, Atatürk Havalimanını Amerika Birleşik Devletileri'ne peşkeş vaadinde bulundular. 15 Mayıs'ta akıllarına bir anda Türkiye, Türk gençliği ve Türk milleti geldi. Kandil'e, PKK'ya, FETÖ'ye kucak açan, onlara mavi boncuk dağıtan Kılıçdaroğlu değilmiş gibi şimdi milliyetçilik rolü oynamaya başladılar. Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler. Onlara buradan sesleniyoruz. Milliyetçilik, Türkiye'ye 20 yılda 1 asırlık eserleri kazandırmakla olur. Milliyetçilik; İHA'larla, TCG Anadolu'yla, Kızılelma'ya, Teknofest gençliğiyle, terörün kökünü kazımakla olur. Milliyetçilik, Kandil'den, Pensilvanya'dan, batı başkentlerinden değil; Ankara'dan, İstanbul'dan, Türkiye'den emir almakla olur" dedi.

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